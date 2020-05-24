Кім Чен Ин "ожив" і вийшов на публіку після майже місяця відсутності
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше після понад тритижневої відсутності з'явився на публіці.
Глава КНДР провів засідання Центрального військового комітету Трудової партії Кореї (ТПК). Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, нарада була присвячена обговоренню вимог щодо зміцнення сил національної оборони. На ній північнокорейський диктатор підняв питання про стримування ядерної війни "засобами внутрішньої та зовнішньої політики".
Водночас дата проведення зазначеного засідання ТПК не називається. Хоча Центральне інформагентство Північної Кореї (KCNA) опублікувало в мережі фото Кім Чен Ина, а також підписані ним 23 травня накази.
"Кім Чен Ин говорив про необхідність усунення "необґрунтованих машинних і композиційних дефектів" військових, додаючи, що через цю проблему організації стало складніше краще захищатися від "іноземних сил", – йдеться в повідомленні агентства.
На оприлюдненій ним фотографії, яка начебто була зроблена на зборах, глава КНДР стоїть перед дошкою для презентацій із довгою указкою, демонструючи на екрані щось схоже на розмите чорно-біле фото.
Зазначається, що цей звіт є першим очевидним підтвердженням діяльності Кім Чен Ина після "зникнення".
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