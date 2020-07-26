Кім Чен Ин оголосив НС через коронавірус

Лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію у прикордонному з Південною Кореєю місті Кесон через першу підозру на коронавірус.

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Як повідомляє Reuters, раніше влада Північної Кореї не визнавала випадків COVID-19.

Кім Чен Ин скликав екстрене засідання політбюро і заявив про "критичну ситуацію, про яку можна сказати, що злобний вірус проник в країну".

За повідомленнями північнокорейських ЗМІ, чоловік, який перебрався в Південну Корею три роки тому, нелегально повернувся через укріплений кордон. У нього виявили симптоми коронавірусу.

Аналітики зазначають, що цей епізод є важливим не тільки тому, що Північна Корея вперше повідомила про випадок COVID-19, а й тому, що вона планує звернутися до світу по допомогу, можливо, по гуманітарну.

Як писав OBOZREVATEL, раніше КНДР оголосила про створення власної вакцини-кандидата від коронавірусної інфекції.