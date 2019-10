"Путін зробив би це голим": Кім Чен Ин на коні став героєм мемів

Лідер КНДР Кім Чен Ин влаштував фотосесію на білому коні, піднімаючись на найвищу вершину країни Пекту. Знімки викликали бурхливу реакцію користувачів мережі.

Як передає ABC news, на цю священну гору північнокорейський лідер часто піднімався, перш ніж ухвалювати ключові рішення.

Так, у 2017 році Кім Чен Ин підкорив вершину за кілька тижнів до свого новорічного звернення до нації, в якому він натякнув на налагодження діалогу з Південною Кореєю.

Біля Пекти в 2019 році Кім пообіцяв подолати санкції США, які, за його словами, завдавали болю та приводили його в сказ.

При цьому експерти не виключають, що нова поява лідера КНДР на вершині може бути тривожним знаком для західних країн і їх союзників.

Після публікації знімків користувачі мережі зробили Кім Чен Ина героєм мемів. Не обійшлося і без порівнянь із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Путін зробив би це голим. Тримаючи гвинтівку. У гонитві за ведмедем", – пожартував у Twitter користувач Kevin Mahy.

Putin would have done it naked. Holding a rifle. Chasing down a bear. Then wrestling it.



Boris would have fallen off it.



Trump would not get on it. #worldleadersonahorse