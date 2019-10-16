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16 жовтня • оновлено в 23:19
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"Путін зробив би це голим": Кім Чен Ин на коні став героєм мемів

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Лідер КНДР Кім Чен Ин влаштував фотосесію на білому коні, піднімаючись на найвищу вершину країни Пекту. Знімки викликали бурхливу реакцію користувачів мережі.

Як передає ABC news, на цю священну гору північнокорейський лідер часто піднімався, перш ніж ухвалювати ключові рішення.

Так, у 2017 році Кім Чен Ин підкорив вершину за кілька тижнів до свого новорічного звернення до нації, в якому він натякнув на налагодження діалогу з Південною Кореєю.

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Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

ВВС

Біля Пекти в 2019 році Кім пообіцяв подолати санкції США, які, за його словами, завдавали болю та приводили його в сказ.

При цьому експерти не виключають, що нова поява лідера КНДР на вершині може бути тривожним знаком для західних країн і їх союзників.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

ВВС

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

eadaily.com

Після публікації знімків користувачі мережі зробили Кім Чен Ина героєм мемів. Не обійшлося і без порівнянь із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Путін зробив би це голим. Тримаючи гвинтівку. У гонитві за ведмедем", – пожартував у Twitter користувач Kevin Mahy.

Володимир Путін

Володимир Путін

Соцмережі

Кім Чен Ин і Володимир Путін. Колаж

Кім Чен Ин і Володимир Путін. Колаж

twitter.com/elliotwagland

Кім Чен Ин і Володимир Путін. Колаж

Кім Чен Ин і Володимир Путін. Колаж

twitter.com/elliotwagland

"Путін зробив би це голим": Кім Чен Ин на коні став героєм мемів

Скріншот

"Путін зробив би це голим": Кім Чен Ин на коні став героєм мемів

Скріншот

"Путін зробив би це голим": Кім Чен Ин на коні став героєм мемів

Скріншот

"Путін зробив би це голим": Кім Чен Ин на коні став героєм мемів

Скріншот

"Путін зробив би це голим": Кім Чен Ин на коні став героєм мемів

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Кім Чен Ин написав листа президенту США Дональду Трампу з пропозицією продовжити переговори. Він пообіцяв завершити ракетні випробування одразу ж, як закінчаться навчання американців у Південній Кореї.

У червні Трамп зустрівся з Кім Чен Ином у КНДР. Це був перший випадок в історії, коли представники двох країн потиснули один одному руки через військово-демаркаційну лінію.

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Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Теги
фотографии політика курйоз
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ничто не ново под Луной ))) Очень любил фотаЦЦа на коне, Бенито Муссолини. Фотографы снимали его снизу, что бы на фото он выглядел мощным и великим .Цезарем. А сиськами, как некоторые, он перед камерой не трусил, потому как понимал, возраст и всё такое, да и сиськи уже не те ))))
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Карпов Стас
Карпов Стас
Путин - кумир украинцев! Сразу заметно!
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Обоз, кому ты подсасываещ, какое пуйло на коне?, фу. Голым на коне катался Сальвадор Дали....
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