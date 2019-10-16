"Путін зробив би це голим": Кім Чен Ин на коні став героєм мемів

Лідер КНДР Кім Чен Ин влаштував фотосесію на білому коні, піднімаючись на найвищу вершину країни Пекту. Знімки викликали бурхливу реакцію користувачів мережі.

Як передає ABC news, на цю священну гору північнокорейський лідер часто піднімався, перш ніж ухвалювати ключові рішення.

Так, у 2017 році Кім Чен Ин підкорив вершину за кілька тижнів до свого новорічного звернення до нації, в якому він натякнув на налагодження діалогу з Південною Кореєю.

Кім Чен Ин ВВС

Біля Пекти в 2019 році Кім пообіцяв подолати санкції США, які, за його словами, завдавали болю та приводили його в сказ.

При цьому експерти не виключають, що нова поява лідера КНДР на вершині може бути тривожним знаком для західних країн і їх союзників.

Кім Чен Ин ВВС

Кім Чен Ин eadaily.com

Після публікації знімків користувачі мережі зробили Кім Чен Ина героєм мемів. Не обійшлося і без порівнянь із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Путін зробив би це голим. Тримаючи гвинтівку. У гонитві за ведмедем", – пожартував у Twitter користувач Kevin Mahy.

Володимир Путін Соцмережі

Кім Чен Ин і Володимир Путін. Колаж twitter.com/elliotwagland

Кім Чен Ин і Володимир Путін. Колаж twitter.com/elliotwagland

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Кім Чен Ин піднімається на коні на гору Пектусан pic.twitter.com/paetl5lADE - Валаар Моргуліс (@mvalaar) October 16, 2019

Putin would have done it naked. Holding a rifle. Chasing down a bear. Then wrestling it.



Boris would have fallen off it.



Trump would not get on it. #worldleadersonahorse - Kevin Mahy (@KevSunshine) October 16, 2019

He's terrified and the horse is fed up. pic.twitter.com/ImUcPjByim - Мaріиах (@MariyahsDissent) October 16, 2019

When you're headed to the office to conduct a meeting on starting WWIII and realize you forgot to feed your Tamagotchi pic.twitter.com/R0YeB4fAQ4 - Super NintendSnow (@HitCockBottom) October 16, 2019

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Кім Чен Ин написав листа президенту США Дональду Трампу з пропозицією продовжити переговори. Він пообіцяв завершити ракетні випробування одразу ж, як закінчаться навчання американців у Південній Кореї.

У червні Трамп зустрівся з Кім Чен Ином у КНДР. Це був перший випадок в історії, коли представники двох країн потиснули один одному руки через військово-демаркаційну лінію.

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