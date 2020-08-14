Кількість жертв вибуху в Бейруті зросла: з'явилися свіжі дані

Кількість загиблих під час вибуху в порту Бейрута (Ліван) збільшилася до 178 осіб.

Такі дані навів телеканал Al Arabiya із посиланням на джерела ООН у Бейруті в п'ятницю, 14 серпня. За відомостями каналу, зниклими безвісти досі вважаються щонайменше 30 осіб.

Раніше повідомлялося про 171 загиблого і приблизно 6 тисяч постраждалих. Крім того, у звіті ООН із гуманітарних питань говориться, що в результаті вибуху постраждали шість лікарень і було пошкоджено понад 20 клінік у частинах Бейрута, які найбільше постраждали від вибуху.

"Попередня експрес-оцінка в 15-кілометровому радіусі від вибухів виявила, що з 55 медичних установ тільки половина повністю функціонує, а близько 40 відсотків постраждали від помірних до серйозних пошкоджень і потребують реабілітації", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, потужний вибух на складі в порту Бейрута трапився 4 серпня. За даними глави синдикату підрядників Марона Хелу, вибуховою хвилею пошкоджено приблизно 40 тис. будинків і 200 тис. квартир, понад 300 тис. осіб залишилися без даху над головою. За даними МВС Лівану, причиною трагедії стало загоряння під час зварювальних робіт понад 2,7 тис. тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому.

Страхові компанії попередньо оцінюють збитки від вибуху в порту Бейрута в 3 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Бейрута ввечері в суботу, 9 серпня, біля будівлі парламенту сталися зіткнення демонстрантів, які вимагали покарати винних у вибуху в порту, і поліції.