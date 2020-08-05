Кількість жертв вибуху в Бейруті зросла: свіжі дані про НП

Станом на ранок 5 серпня кількість жертв вибуху в столиці Лівану Бейруті зросла до 78 осіб.

Міністр охорони здоров'я Хамад Хасан уточнив, що поранено майже чотири тисячі осіб, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що багато хто вважається зниклим без вісті. Раніше OBOZREVATEL писав про 70 загиблих і про тисячі постраждалих в пригоді.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що в результаті вибуху в Бейруті загинув мінімум один австралієць, а будівля австралійського посольства значно постраждала.

"Жахливі сцени з Бейрута після великого вибуху. Наші серця звернені до тих, кого втягнули в цю трагедію. Австралія готова надати підтримку всім постраждалим", – написав Моррісон в Twitter.

Крім того, кілька миротворців Тимчасових сил ООН в Лівані (UNIFIL) отримали поранення, повідомило командування місії в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Попередня офіційна версія НП – вибух 2700 тонн селітри під час зварювальних робіт.