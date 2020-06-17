Кількість заражених у світі різко зросла: статистика щодо COVID-19 на 17 червня. Постійно оновлюється
За останню добу коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 142,5 тисячі осіб. Кількість інфікованих 17 червня досягла позначки 8,2 млн.
Водночас протягом минулого тижня щоденний приріст хворих на COVID-19 становив приблизно 120 тисяч. Рекордну кількість заражених вчора зафіксували в Ізраїлі, а в столиці Китаю посилили карантин через новий спалах захворювання.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 32 476 осіб. Померло 912 пацієнтів, одужали – 14 528.
Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більш ніж 2,2 млн), Бразилія (понад 928 тис.) і Росія (понад 545 тис.).
У Пекіні (Китай) посилили карантинні заходи через новий спалах COVID-19. Там знову закрили школи, кілька житлових комплексів, а частині населення заборонили покидати місто.
Головне за 17 червня:
06:50 – У Бразилії кількість заражених COVID-19 наближається до мільйона. Станом на ранок 17 червня, там підтверджено вже 923 189 випадків інфікування. За останню добу заразилися рекордні 34 918 осіб, передає онлайн-лічильник worldometers.
02:02 – Білоруська авіакомпанія "Белавія" з 19 червня відновить прямі перельоти з Харкова до Мінська й назад. Перельоти виконуватимуться щодня, повідомляється на сайті міжнародного аеропорту "Харків".
01:21 – У інфікованих COVID-19 вагітних нерідко спостерігаються ознаки прееклампсії, які минають після лікування від нової інфекції.
01:02 – Через спалах коронавірусу в Пекіні аеропорти "Дасін" і "Шоуду" скасували сотні авіарейсів, пише "Інтерфакс-Україна".
Люди, які хочуть виїхати з китайської столиці, повинні мати з собою довідку про відсутність COVID-19.