Кількість заражених у світі різко зросла: статистика по COVID-19 на 17 червня. Постійно оновлюється
Коронавірус в Україні та світі
За останню добу коронавірусом в Україні та світі захворіли понад 142,5 тисяч осіб. Кількість інфікованих 17 червня досягла позначки 8,2 млн.
При цьому протягом минулого тижня щоденний приріст хворих COVID-19 становив близько 120 тисяч. Рекордну кількість заражених вчора зафіксували в Ізраїлі, а в столиці Китаю посилили карантин через новий спалах захворювання.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Статистика по коронавірусу в світі
Антирейтинг країн за кількістю заражених COVID-19
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 32 476 чоловік. Померло 912 пацієнтів, одужали – 14 528.
Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 2,2 млн), Бразилія (більш 928 тис.) і Росія (понад 545 тис.).
У Пекіні (Китай) посилили карантинні заходи через новий спалах COVID-19. Там знову закрили школи, кілька житлових комплексів, а частини населення заборонили покидати місто.
Статистика по коронавірусу в Україні
Коронавірус у містах України
Головне за 17 червня:
06:50 – У Бразилії кількість заражених COVID-19 наближається до мільйона. Станом на ранок 17 червня, там підтверджено вже 923 189 випадків інфікування. За останню добу заразилися рекордні 34 918 осіб, передає онлайн-лічильник worldometers.
02:02 – Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" з 19 червня відновить прямі перельоти з Харкова до Мінська і назад. Перельоти будуть виконуватися щодня, повідомляється на сайті міжнародного аеропорту "Харків".
01:21 – У інфікованих COVID-19 вагітних нерідко спостерігаються ознаки прееклампсії, які проходять після лікування від нової інфекції.
01:02 – Через спалах коронавірусу в Пекіні аеропорти Дасін і Шоуду скасували сотні авіарейсів, пише "Інтерфакс-Україна".
Люди, які хочуть виїхати з китайської столиці, повинні мати при собі довідку про відсутність COVID-19.