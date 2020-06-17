Кількість заражених у світі різко зросла: статистика по COVID-19 на 17 червня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі

За останню добу коронавірусом в Україні та світі захворіли понад 142,5 тисяч осіб. Кількість інфікованих 17 червня досягла позначки 8,2 млн.

При цьому протягом минулого тижня щоденний приріст хворих COVID-19 становив близько 120 тисяч. Рекордну кількість заражених вчора зафіксували в Ізраїлі, а в столиці Китаю посилили карантин через новий спалах захворювання.

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Статистика по коронавірусу в світі

Антирейтинг країн за кількістю заражених COVID-19

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 32 476 чоловік. Померло 912 пацієнтів, одужали – 14 528.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 2,2 млн), Бразилія (більш 928 тис.) і Росія (понад 545 тис.).

У Пекіні (Китай) посилили карантинні заходи через новий спалах COVID-19. Там знову закрили школи, кілька житлових комплексів, а частини населення заборонили покидати місто.

Статистика по коронавірусу в Україні

Коронавірус у містах України

Головне за 17 червня:

06:50 – У Бразилії кількість заражених COVID-19 наближається до мільйона. Станом на ранок 17 червня, там підтверджено вже 923 189 випадків інфікування. За останню добу заразилися рекордні 34 918 осіб, передає онлайн-лічильник worldometers.

02:02 – Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" з 19 червня відновить прямі перельоти з Харкова до Мінська і назад. Перельоти будуть виконуватися щодня, повідомляється на сайті міжнародного аеропорту "Харків".

01:21 – У інфікованих COVID-19 вагітних нерідко спостерігаються ознаки прееклампсії, які проходять після лікування від нової інфекції.

01:02 – Через спалах коронавірусу в Пекіні аеропорти Дасін і Шоуду скасували сотні авіарейсів, пише "Інтерфакс-Україна".

Люди, які хочуть виїхати з китайської столиці, повинні мати при собі довідку про відсутність COVID-19.