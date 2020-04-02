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2 квітня • оновлено в 22:05
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Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила мільйон

11.5т
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У всьому світі вже мільйон людей захворів на коронавірус. Вилікувалися лише трохи більше 200 тисяч.

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За даними на 21:00, заражені 1 000 207 осіб, вилікувалися 210 199. Померли 51 356.

Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила мільйон

На першому місці за кількістю заражених США – 235 190, на другому Італія – 115 242, на третьому Іспанія – 110 238.

Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила мільйон

worldometers.info

Далі йдуть Німеччина – 84 264, Китай – 81 589, Франція – 59 105, Іран – 50 468, Великобританія – 33 718, Швейцарія – 18 475, Туреччина – 18 135.

При цьому за кількістю смертей на першому місці Італія – 13 915, а на другому Іспанія – 10 096.

Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила мільйон

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість смертей від коронавірусу подолала позначку в 50 тисяч.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
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