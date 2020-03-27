Перша країна в світі: кількість заражених коронавірусом в США перевищила 100 тисяч

У США зросла кількість людей, які захворіли на коронавірус COVID-19, перевищила позначку в 100 тисяч.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За даними станом на 22:30 за київським часом, в країні захворіло 100 390 людей.

Карта поширення коронавірусу у США The New York Times

Тільки протягом останньої доби кількість заражених зросла на 14 955. Таким чином США залишаються лідером за кількістю хворих на COVID-19 в світі.

На другому місці Італія, в якій 86 498 хворих (+5 909 за добу). Китай відійшов на третє місце – 81 340 заражених (+55 за добу).

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі з Нью-Йорка назвали апокаліптичною ситуацію в лікарнях міста через поширення коронавірусу. Палати переповнені, не вистачає ліжок, медичного обладнання для лікування таких хворих, особливо апаратів ШВЛ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!