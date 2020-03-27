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27 березня • оновлено в 22:59
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Кількість заражених коронавірусом у США перевищила 100 тисяч

3.1т
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У США зросла кількість людей, які захворіли на коронавірус COVID-19, перевищила позначку в 100 тисяч.

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За даними станом на 22:30 за київським часом, в країні захворіло 100 390 людей.

Карта поширення коронавірусу у США

Карта поширення коронавірусу у США

The New York Times

Тільки протягом останньої доби кількість заражених зросла на 14 955. Таким чином США залишаються лідером за кількістю хворих на COVID-19 в світі.

На другому місці Італія, в якій 86 498 хворих (+5 909 за добу). Китай відійшов на третє місце – 81 340 заражених (+55 за добу).

Перша країна в світі: кількість заражених коронавірусом в США перевищила 100 тисяч

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі з Нью-Йорка назвали апокаліптичною ситуацію в лікарнях міста через поширення коронавірусу. Палати переповнені, не вистачає ліжок, медичного обладнання для лікування таких хворих, особливо апаратів ШВЛ.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Уже многим людям в мире ясно, что США для достижения своих политических целей использует самые грязные и подлые методы. В их числе, помимо "цветных революций", КЛИМАТИЧЕСКОЕ и БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ оружие. В последнем случае, это создание новых штаммов смертоносных вирусов и их распространение на территории неугодных для него стран. На практике, опасные игры со смертоносными вирусами привели к ужасной ПАНДЕМИИ, которая начала косить самих американцев, которые в конечном счёте стали жертвами преступных политических "стратегов" из госдепа.
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Mega Death
Mega Death
Такими темпами и через пару недель к миллиону подкатить. И где их хваленая вакцина о которой Обоз здесь неделю назад рассказывал, вылизывая жёпу хозяина))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Mega Death, та видать, и слизали всю вакцину!
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