Перша країна в світі: кількість заражених коронавірусом в США перевищила 100 тисяч

У США зросла кількість людей, які захворіли на коронавірус COVID-19, перевищила позначку в 100 тисяч.
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За даними станом на 22:30 за київським часом, в країні захворіло 100 390 людей.
Карта поширення коронавірусу у США
The New York Times
Тільки протягом останньої доби кількість заражених зросла на 14 955. Таким чином США залишаються лідером за кількістю хворих на COVID-19 в світі.
На другому місці Італія, в якій 86 498 хворих (+5 909 за добу). Китай відійшов на третє місце – 81 340 заражених (+55 за добу).
worldometers.info
Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі з Нью-Йорка назвали апокаліптичною ситуацію в лікарнях міста через поширення коронавірусу. Палати переповнені, не вистачає ліжок, медичного обладнання для лікування таких хворих, особливо апаратів ШВЛ.
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