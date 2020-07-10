Кількість заражених COVID-19 у світі стрімко зростає: статистика на 10 липня. Постійно оновлюється

Станом на п'ятницю, 10 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більше 12,3 млн осіб. За попередню добу було виявлено 222 825 нових інфікованих, що стало новим антирекордом по добовому приросту. Попередній рекорд був встановлений за день до цього.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 61 тис., Бразилії – 42,9 тис., а також Індії – 25 тис.

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Коронавірусом у світі заразилися більше 12,3 млн осіб

Статистика захворюваності в світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 51 224 особи. Померли 1 327 пацієнтів, одужали – 24 784.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 3,2 млн), Бразилія (понад 1,7 млн) і Індія (понад 794 тис.). Росія посідає четверте місце з 707 тис. інфікованих.

Найбільше в історії дослідження показало, що чоловіки, темношкірі, люди старше 65 років, діабетики або бідні піддаються найбільшому ризику смерті в разі зараження коронавірусом.

Україна стала лідером за кількістю хворих COVID-19 в Європі.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу

Головне за 10 липня:

06:10 – Пташиний і свинячий грип, які можуть прийти в Україну восени 2020 року, будуть становити велику небезпеку через мутацій і присутність коронавірусу.

05:30 – В Японії заборонили кричати і співати через коронавірус.

02:15 – У МЗС дали українцям поради про відпустку за кордоном в карантин.

01:00 – У Рівненській області зафіксували 49 нових випадків захворювання COVID-19. Загальна кількість інфікованих в регіоні досягла 4 454, повідомив глава ОДА Віталій Коваль.

00:03 – У Москві за добу померли ще 28 пацієнтів з коронавірусом. Всього в столиці РФ вже померли 4 087 чоловік, повідомляє оперативний штаб.