Кількість заражених COVID-19 стрімко зростає: статистика на 26 червня. Постійно оновлюється

Станом на п'ятницю, 26 червня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 9,7 млн. За попередню добу було виявлено 179 тис. нових інфікованих – на 7 тис. більше, ніж за день до цього.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Бразилії – 40,6 тис., США – 40,1 тис. і Індії – 18,1 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Заразилися більш 9,7 млн по всьому світу

Антирейтинг країн по COVID-19

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 40 008 чоловік. Померли 1 067 пацієнтів, одужали – 17 758.

Країнами-лідерами за кількістю заражених залишаються США (більше 2,5 млн), Бразилія (більше 1,2 млн) і Росія (понад 613 тис.).

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в 30 країнах Європейського регіону, включаючи Україну, зафіксовані спалахи COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні доведеться жити в карантинних обмеженнях, поки не будуть знайдені ліки або вакцина від нового типу коронавірусу.

Поширення коронавірусу в Україні

Антирейтинг областей України по COVID-19

Головне за 26 червня:

06:42 – Міністр фінансів Мексики Артуро Еррера захворів на COVID-19. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

06:10 – Польська авіакомпанія LOT відновлює польоти по десяткам європейських напрямків, в тому числі в Україну.

04:25 – В англійському місті Борнмут, не дотримуючись соціальної дистанції, близько півмільйона людей вийшли на пляжі, створивши пробки на дорогах і залишивши за собою тонни сміття.

02:02 – Президент України Володимир Зеленський порушив режим самоізоляції, не дочекавшись до його завершення один день.

У четвер, 25 червня, президент зробив терміновий візит до Івано-Франківської області, де ознайомився з масштабами повеней і спілкувався з потерпілими людьми. При цьому президент не у всіх випадках дотримувався рекомендованих МОЗ заходів безпеки і часто його можна було побачити без маски.

01:09 – Число випадків зараження коронавірусом в США може досягати принаймні 23 мільйонів. Це в 10 разів більше, ніж офіційно повідомляється. З такою заявою виступив глава центру з контролю і профілактиці захворювань Роберт Редфілд, пише Washington Post.