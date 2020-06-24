Кількість заражених COVID-19 різко зросла: статистика на 24 червня. Постійно оновлюється

Станом на середу, 24 червня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більше 9,6 млн. За попередню добу було виявлено 162 тис. нових інфікованих – на 23 тис. більше, ніж за день до цього.

Південна Африка поставила антирекорд за смертністю від COVID-19. Там за добу померли 111 людей, що стало найбільшим показником в країні з початку пандемії. При цьому в Італії зареєстрували рекордно малу кількість заражених – всього 122.

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COVID-19 заразилися більш 9,3 млн

Антирейтинг країн по COVID-19

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилося 38 074 особи. Померли 1035 пацієнтів, одужали – 16 956.

Країнами-лідерами за кількістю заражених залишаються США (більше 2,4 млн), Бразилія (більше 1,1 млн) і Росія (понад 599 тис.).

За весь час пандемії від коронавірусної інфекції вилікувалося понад 5 млн осіб.

Британські вірусологи спрогнозували, що друга хвиля пандемії в разі істотного масового ослаблення карантину може початися вже в кінці серпня або на початку вересня.

Мапа України

Кількість заражених в містах України

Головне за 24 червня:

01:59 – У всьому світі коронавірусом заразилися вже більше 9,3 млн осіб, з них понад 5 млн подолали хворобу і 478 тисяч померли.

01:50 – В Японії тимчасово припинили використовувати додаток, яке відстежує пацієнтів з коронавірусом. Міністр охорони здоров'я країни Кацунобу Като заявив, що воно використовує помилкові дані, які не були підтверджені Міністерством охорони здоров'я.

00:55 – Влада Києва дозволила відновити роботу кінотеатрів, музеїв, театрів, басейнів та інших розважальних комплексів.

00:16 – В умовах пандемії використання багаторазових чашок для напоїв в закладах може бути так само безпечно, як і одноразових, відзначили експерти.

00:12 – Несприятлива епідеміологічна ситуація в Великобританії, викликана коронавірусом, може зберегтися на значному рівні до весни 2021 року, заявив головний лікар країни Кріс Вітт.