Кількість заражених COVID-19 наблизилася до 30 млн: статистика на 16 вересня. Оновлюється

Станом на середу, 16 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 29,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено 277 890 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 91 тис., в США – 36 тис., а також в Бразилії – 34 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 938,4 тис. осіб.

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Кронавірусом заразилися понад 29,7 млн. worldometers

Антирейтинг країн по захворюваності. worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 159 702 осіб. Померли 3 264 пацієнтів, одужали – 70 810.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,7 млн), Індія (більше 5,0 млн) і Бразилія (понад 4,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

Через різке зростання кількості хворих коронавірусом в різних країнах світу посилили карантин. Так, протиепідемічні обмеження посилили в Австрії, Великобританії та Ізраїлі.

Випробування вакцини від COVID-19 знову призупинили через незрозумілий побічний ефект

Головне за 15 вересня:

00:57 – У Росії виявили 46 випадків, коли коронавірус виявили у воді та їжі.

00:54 – На популярних серед російських туристів курортах анексованого Криму за останній тиждень зафіксували 296 нових вогнищ COVID-19. Особливий зростання інфікування спостерігалося в Сімферополі, Бахчисараї та Кіровському районах.

00:30 – На нараді з керівниками обласних центрів з приводу ситуації з коронавірусом міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконав чиновників тимчасово відмовитися від проведення масових гулянь в містах.

00:01 – В Ізраїлі зафіксували абсолютний антирекорд за весь час епідемії – 4973 нових інфікованих за добу. За даними міністерства охорони здоров'я, за день 533 хворих були у важкому стані, 140 на ШВЛ, 1141 особу помер.