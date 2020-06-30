Кількість випадків зараження американців COVID-19 може вирости до 100 тисяч у день, – головний інфекціоніст США

Жителям США не можна покладатися на створення доступної вакцини від COVID-19. Замість цього необхідно дотримуватися карантинних заходів, інакше кількість щоденних випадків зараження може вирости до 100 тисяч.

Як повідомляє Reuters, про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, виступаючи в Сенаті у вівторок, 30 червня. Він зазначив, що наявність безпечної та ефективної вакцини – це надзвичайно важливо, але немає жодних гарантій, що вона з'явиться.

"Надзвичайно важливо мати безпечну й ефективну вакцину, доступну кожному в країні. Але у нас немає жодних гарантій на це", – сказав він.

Фаучі також зазначив, що зараз щодня в країні з'являється приблизно по 40 тисяч хворих COVID-19. Однак якщо багато людей не почнуть дотримуватися карантинних заходів, то ця кількість може зрости і до 100 тисяч у день.

"Я не здивуюся, якщо ми вийдемо на 100 000 випадків зараження в день, якщо не змінимо ситуацію. І я дуже стурбований", – заявив він.

Свої слова він підтвердив повідомленнями від медпрацівників, що молоді американці часто нехтують карантинними заходами. Також занепокоєння викликає святкування Дня незалежності, яке відбудеться 4 липня. У цей день багато американців за традицією вибираються на пляжі і кемпінги, що може спровокувати зростання захворюваності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японська медична компанія Anges Inc. заявила про старт клінічних випробувань потенційної вакцини від COVID-19.