"Кількість цілей велика": сенатор Росії пригрозив Україні ракетним ударом

Скандальний російський сенатор Франц Клінцевич заявив, що Росія застосує проти України свої системи ППО, якщо на її території з'являться війська НАТО.

Більше того, він переконаний, що цей сценарій буде реалізований протягом найближчого року. Злочинними планами країни-агресора Клінцевич поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Думали, так би мовити, зараз все поступово заспокоїться і стане на нормальні рейки. Коли відбулася інавгурація і почалися конкретні дії, особи, що прийшли до влади, мене як людину, що давно в політиці, чесно кажучи, трохи налякали. Це 45-мільйонна європейська країна зі збройними силами, флотом, серйозною економікою, яку нехай і валять, але, тим не менше! І експериментувати з 45-мільйонним народом, звісно, не можна", — обурено сказав Клінцевич, говорячи про намір України вступити у НАТО.

Ракетний удар vistanews.ru

"У країні, де відбувається політичний хаос, де величезна кількість зброї в незаконному вільному обігу — у мене складається враження, що напевно, все ж таки, є якийсь ляльковод і у Зеленського, який зараз здійснює керування, за якого хаос настане обов'язково, з урахуванням менталітету народу. А далі скажуть: "Хлопці, ми почнемо наводити лад, з Росією жодних відносин немає, вона агресивна". І далі, я дуже побоююся, що через рік максимум війська НАТО будуть в Україні", — стурбовано додав російський сенатор.

Він занепокоївся через те, що Україна йде шляхом країн Балтії і Варшавського договору, наголосивши, що зараз для США не складе жодних труднощів наповнити сучасними високоточними боєприпасами свої бази, які вони створюють. У зв'язку із цим Клінцевич і вирішив перейти на прямі погрози ракетного обстрілу України з боку Росії.

"У нас серйозна система ППО і контролю, ми зуміємо, але може статися так, що кількість цілей стане занадто великою. І не говорити зараз про це усім військовим людям не можна. Настають дуже складні, на мій погляд, часи, і в цьому випадку для реалізації цієї концепції нова команда, яка прийшла, стає вкрай небезпечною. Або вони не розуміють, або їх вводять в оману. У цьому випадку я вже починаю турбуватися, може, Коломойський нехай буде, він, принаймні, щось розуміє", — нервово резюмував неадекватний Клінцевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандист Ігор Коротченко оприлюднив детальний план масованого вторгнення російських окупантів на територію України і навіть перерахував об'єкти, які нібито стануть для них ціллю №1.

За його словами, протягом п'яти-шести годин армія РФ завдаватиме ударів дистанційною високоточною зброєю по українських військових угрупованнях, штабах, резиденції верховного головнокомандувача, аеродромах, де зосереджена військова авіація і ракети.

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