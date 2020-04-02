Кількість смертей від коронавірусу у всьому світі перевищила 50 тисяч

У всьому світі від коронавірусу вже померли вже понад 50 тисяч людей а кількість хворих ось-ось досягне мільйона.

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За даними на 19:50, померли 50 395 людей. Заражені 986 315, вилікувалися 206 372.

Найбільше летальних випадків як і раніше в Італії – 13 915 (+760 за добу). Загальна кількість хворих становить 115 242 осіб (+4 668 за добу), з яких вилікувалися 18 278.

worldometers.info

Друге місце за смертістю залишається за Іспанією – 10 003 (+616 за добу). Захворіли 110 238 (+6 120 за добу), вилікувалися 26 743.

За кількістю хворих лідирують США – 228 674 (+13 671 нових випадків). Померли в країні 5 369 (+267 за добу), вилікувалися 10 280.

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що найближчим часом кількість летальних випадків збільшиться до 50 тисяч.

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