Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 90 тисяч

Юрій Сергієнко Світ 19:15, 9.04.2020 Оновлено: 19:27, 9.04.2020

У всьому світі від коронавірусу COVID-19 уже померло понад 90 тисяч осіб, шоста частина із них – у США.

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За даними онлайн-лічильника worldometers.info, зараз кількість летальних випадків становить 90 930.

Захворіли на коронавірус уже 1 542 056, з яких вилікувалися – 342 393.

worldometers.info

Шоста частина летальних випадків припала на США – там уже 15 708 померлих. Країна лідирує за кількістю хворих – 436 969 при цьому одужали всього 24 391.

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами мікробіолога зі США, пандемія коронавірусу може піти на спад із тією ж швидкістю, з якою наростала, проте друга хвиля захворювання, коли люди масово вийдуть із самоізоляції, залишається вірогідною.

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