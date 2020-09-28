Кількість смертей від COVID-19 перетнула позначку в 1 мільйон: статистика на 28 вересня. Оновлюється

Станом на понеділок, 28 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 33,3 млн осіб. За минулу добу було виявлено 251 915 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 82 тис., в США – 33 тис., а також в Бразилії – 14 тис. За час пандемії від вірусу померли вже більше одного мільйона осіб.

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Померли більше мільйона заражених. worldometers

Рейтинг країн по зараженим коронавірусом. worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 198 63 4 людини. Померли 3959 пацієнтів, одужали – 87 882.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,2 млн), Індія (понад 6 млн) і Бразилія (понад 4,7 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

Дієвість вакцини від коронавірусу компаній Johnson & Johnson і Arcturus Therapeutics підтвердили на добровольцях в США.

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