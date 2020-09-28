Кількість смертей від COVID-19 перетнула позначку в 1 мільйон: статистика на 28 вересня. Оновлюється
Станом на понеділок, 28 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 33,3 млн осіб. За минулу добу було виявлено 251 915 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 82 тис., в США – 33 тис., а також в Бразилії – 14 тис. За час пандемії від вірусу померли вже більше одного мільйона осіб.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 198 634 людини. Померли 3959 пацієнтів, одужали – 87 882.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,2 млн), Індія (понад 6 млн) і Бразилія (понад 4,7 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.
Дієвість вакцини від коронавірусу компаній Johnson & Johnson і Arcturus Therapeutics підтвердили на добровольцях в США.
Головне за 28 вересня:
Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила позначку в 1 мільйон чоловік. У рейтингу за кількістю пацієнтів з COVID-19, які померли за весь час пандемії, Україна займає 33 місце.
Британія витратить більше $ 127 млрд, щоб перевіряти на COVID-19 по слині 4,5 млн осіб на добу.
У Нідерландах кількість нових заражених досягла рекордного рівня (+2999 за добу). Померли вісім осіб. Попередній максимум в 2777 випадків був зареєстрований 25 вересня.
У Греції протягом доби зафіксували 218 нових випадків COVID-19 (загальна числа 17 444). Всього в країні померли 379 осіб з новою інфекцією, в тому числі троє за минулий день.