Кількість померлих від COVID-19 в Європі перевищила 300 тисяч

Кількість померлих від коронавірусної інфекції в Європі перевищила 300 тисяч, і цей показник збільшуватиметься з наближенням зими.

Про це повідомило агентство Reuters. На Європу, де проживає всього 10% населення світу, випадає майже чверть із 1,2 мільйона смертей у всьому світі.

Після досягнення певного ступеня контролю над пандемією за допомогою жорстких карантинних заходів на початку року кількість хворих різко зросла з літа, і уряди ввели другу серію обмежень для зменшення соціальних контактів.

Усього в Європі зареєстровано близько 12,8 мільйона випадків захворювання і близько 300 114 випадків смерті. За останній тиждень добовий приріст становив 280 тисяч випадків на день, що на 10% більше, ніж тижнем раніше.

Великобританія, яка ввела нову ізоляцію в Англії, має найбільшу кількість загиблих в Європі – близько 49 тисяч осіб.

Франція, Іспанія, Італія та Росія також повідомляють про сотні смертей від коронавірусу на день. На ці п'ять країн випадає майже три чверті всіх летальних випадків від COVID-19.

Франція, найбільш постраждала в Євросоюзі країна, зареєструвала понад 48 700 випадків інфікування на день за останній тиждень, а управління охорони здоров'я Парижа заявило минулого тижня, що 92% потужностей інтенсивної терапії вже зайнято.

Зіткнувшись з аналогічною ситуацією, бельгійські й голландські лікарні були змушені відправити деяких тяжкохворих пацієнтів до Німеччини.

Надію вселяло оголошення компанією Pfizer Inc. про потенційно ефективну нову вакцину, але не очікується, що вона стане загальнодоступною до 2021 року, тому системам охорони здоров'я доведеться справлятися з COVID-19 узимку самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 10 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилося більш ніж 51,6 млн осіб. За минулий день виявлено 482 114 нових інфікованих. Усього від хвороби померло 1,2 млн пацієнтів.