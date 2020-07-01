Кількість інфікованих COVID-19 стрімко зростає: статистика на 1 липня. Постійно оновлюється

Станом на середу, 1 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 10,5 млн. За попередню добу було виявлено 174 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 46 тис., Бразилії – 37,9 тис. і Індії – 18,2 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися більш 10,5 млн

Антирейтинг країн щодо коронавірусу

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 44 334 особи. Померли 1159 пацієнтів, одужали – 19 115.

Країнами-лідерами за кількістю заражених залишаються США (більше 2,7 млн), Бразилія (більше 1,4 млн) і Росія (понад 647 тис.).

У ВООЗ повідомили, що пандемія COVID-19 продовжує поширюватися і вбивати сотні тисяч людей по світу.

Президент України Володимир Зеленський закликав готуватися до другої хвилі епідемії COVID-19 в Україні.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу

Головне за 1 липня:

07:22 – Секс-індустрія в Амстердамі відновила роботу після COVID-19.

07:04 – НАН дала детальний прогноз щодо епідемії коронавірусу в Україні. Відзначається, що вона сповільниться, але заражатися буде більше 2 тисяч в день.

06:19 – У відділенні поліції на Волині спалахнув коронавірус.

02:34 – Хворі на коронавірус пацієнти, які дотримувалися дієти, відчували стрес, недосипання або втому, частіше потрапляють у реанімацію.

01:23 – У Бразилії вже зафіксовано понад 1,4 млн випадків зараження коронавірусом. При цьому одужали 757 тис. пацієнтів і майже 60 тис. померли.

00:23 – У Чернівецькій області зафіксовано 49 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість заражених в регіоні досягла 4 850 осіб, повідомив глава ОДА Сергій Осачук.