Кількість хворих в США перевалила за 2 млн: статистика щодо COVID-19 на 8 червня. Постійно оновлюється

Коронавірус (COVID-19) продовжує "атаку" по всьому світу. За останню добу найбільше нових випадків зараження зареєстрували в Пакистані – 4,7 тисячі та Мексиці – 3,5 тисячі.

Велика кількість летальних випадків зафіксували у Бразилії – 813, Мексиці – 188 і Пакистані – 65. При цьому США тримають рекорд по числу заражених – більше 2 млн осіб, померло – 113 тисяч.

Всього в світі заразилися майже 7,1 млн осіб, померло – понад 406 тисяч.

OBOZREVATEL непреривно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 27 462 особи. Померли 797 пацієнти, одужали 12 195.

Лідерами за кількістю заражених залишаються США – 2 млн, Бразилія – 692 тисячі і Росія – 468 тисяч.

У МОЗ попередили про небезпеку другої хвилі COVID-19 в Україні.

Головне за 8 червня:

02:29 – COVID-19 заразився головний рабин Росії Берл Лазар. Він знаходиться під наглядом лікарів.

01:07 – У Франції вирішили збільшити штраф за розкидання сміття до 135 євро. Одним із приводів стало зростання санітарних відходів на тлі пандемії COVID-19. На вулицях все частіше можна побачити викинуті маски і гумові рукавички.

00:02 – У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що збільшення кількості захворюваності коронавірусом в Україні викликано тим, що громадяни ігнорують карантинні заходи.