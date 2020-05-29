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30 травня • оновлено в 02:11
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Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 6 мільйонів людей

1.5т
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Коронавірусна інфекція COVID-19 у всьому світі зафіксовано вже у більше 6 мільйонів людей.

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Дані онлайн-лічильника worldometers.info станом на 1:00 30 травня свідчать про те, що загальна кількість хворих становить 6 009 082 людини.

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 6 мільйонів людей

З них одужав 2 650 581 пацієнт і 366 032 померли.

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 6 мільйонів людей

Лідером за кількістю хворих залишаються США – 1 789 266, на другому місці Бразилія – 465 166.

Далі йдуть Росія – 387 623, Іспанія – 285 644, замикає п'ятірку країн Велика Британія – 271 222.

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 6 мільйонів людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні коронавірус пішов на спад. Станом на ранок п'ятниці, 29 травня, в країні зафіксовано 22 811 випадків COVID-19. З них за останню добу – 429. При цьому кількість тих, хто одужав, вже постійно перевищує число тих, які заразилися.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
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