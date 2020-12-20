Ізраїль, Італія та інші країни перекривають авіасполучення з Британією через коронавірус

Ізраїль, Нідерланди, Італія і Бельгія припинили авіасполучення з Великобританією через поширення нового штаму коронавірусу. Ввести обмеження також готується Німеччина і Франція. Пропонується також перервати інші види транспортного сполучення.

Заборону в Нідерландах ввели з 20 грудня і щонайменше до 1 січня, йдеться в заяві уряду. Відзначається, що в країні виявили перший випадок мутованого COVID-19.

Ізраїль обмежив в'їзд не тільки для громадян Британії, а також Данії та Південної Африки, де виявили нового "мутанта". Всі громадяни Ізраїлю, що прилітають із цих країн, будуть зобов'язані пройти карантин в окремих готелях, повідомили в Telegram-каналі "Черговий по Ізраїлю". Скільки триватиме заборона, поки невідомо.

Бельгія заборонила авіарейси щонайменше на 24 години з 20 грудня через виявлення там нового мутованого коронавірусу. Як повідомив прем'єр-міністр Олександр Де Кроо в ефірі телеканалу VRT, в уряді поки немає остаточної думки щодо тривалості обмежень.

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