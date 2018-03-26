"Київ - це що?" Топ-пропагандист Кремля посміявся над українською мовою

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов зробив предметом недоречного жарту про українську мову відомий вислів "Київ - мати міст руських" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цілу дискусію з цього питання він розгорнув із екс-нардепом-утікачем Володимиром Олійником і російським політологом Дмитром Куликовим в ефірі своєї програми "Недільний вечір" на телеканалі "Росія 1".

"Я до речі не зрозумів: Київ у вас якого роду? Київ - мати міст руських?" - звернувся Соловйов до Олійника, який втік до Росії.

На це екс-парламентар відповів, що Київ має чоловічий рід, проте пропагандист знову здивувався, чому ж місто чоловічого роду називають матір'ю.

"Так, але мати міст руських, руських - потрібно підкреслити. А не українських", - зазначив Олійник.

У цей момент до обговорення приєднався Куликов, який їдко зазначив, що в українській мові все занадто заплутано.

"Там все дуже складно, Володю. Город - місто, взагалі середнього роду українською мовою. Київ - це він. А мати - це русизм, це ми взагалі розглядати не будемо", - глузливо висловився російський політолог.

Соловйов вирішив підтримати настрій свого співрозмовника і, підсумовуючи, озвучив зухвалий образливий антиукраїнський жарт.

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"Я ще раз повторю: якщо Київ - мати міст руських, поверніть стареньку на батьківщину!" - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше, дискутуючи з українським громадським діячем Вадимом Трюханом про тягу українців до своєї культури, Соловйов вирішив поіронізувати над даною темою і заспівав частину куплету відомої пісні "Ти ж мене підманула" в ефірі своєї програми.