Кеннеді 60 років тому виступив із першою заявою в ролі президента США: архівні фото

У мережі спливли фото 60-річної давності з обраним президентом США Джоном Ф. Кеннеді.

Як пише у Twitter блогер Рустем Адагамов, 9 листопада 1960 року в Гіаннісі (Массачусетс) Кеннеді зробив свою першу публічну заяву після перемоги на президентських виборах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Пресконференція Кеннеді відбулася в Палаті зброї. Поруч із ним була дружина Жаклін Кеннеді, на задньому плані – брат Роберт і батько Джозеф.

На кольоровому знімку видно маму Джона – Роуз Кеннеді.

Перша заява Кеннеді в ролі президента США Twitter @adagamov

Кеннеді переміг на виборах 8 листопада 1960 року Twitter @adagamov

Нагадаємо, що 8 листопада 1960 року Джон Кеннеді переміг республіканця Річарда Ніксона з надзвичайно малою різницею голосів. 20 січня 1961 року Кеннеді склав присягу і став 35-м президентом США.

22 листопада 1963 року Кеннеді застрелили в Далласі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 листопада 2020 року Джо Байден став новим президентом США, перемігши Дональда Трампа на виборах у Пенсильванії.