Кенингсберг - это типичный пример победы Третьего Рима, образец того, что принес бы Сталин миру, если бы его план по захвату Европы не был сорван, как это странно и удивительно не прозвучит: союзниками-нацистами.

Когда в очередной раз сторонник, защитник и поборник великой российской культуры, с пеной у рта будет вам рассказывать про то, что нельзя уничтожать следы “исторические памятники великой российской культуры, которые являются неотъемлемой частью мирового культурного наследия”, вы просто напомните ему про Кенингсберг, город, на который великая российская культура наступила со всей своей истинной жестокостью. Расплющив его железным каблуком солдафонского кирзача - символа всего великосоветского, милитаристического, антицивилизационного.

Королевский город - город прусских королей был просто стерт с лица земли, уничтожен, распят, под хохот пьяной солдатни клавшей кучи на могилу Канта, параллельно испещряя его стены словами ненависти.

Кенингсберг - это типичный пример победы Третьего Рима, образец того, что принес бы Сталин миру, если бы его план по захвату Европы не был, как это странно и удивительно не прозвучит нацистами.

Вообще вопрос с абсолютно ничем не обоснованной оккупацией Пруссии действительно удивительный, и не может, не свидетельствовать о неком, мягко говоря, странном отношении союзников к России.

Впервые информация о том, что Сталин заявил претензии на территорию Пруссии появилась в 1 декабря 1943 года по итогам Тегеранской конференции.

Так как исход войны был уже практически предрешен, союзники обсуждали послевоенное обустройство мира и определяли кому что достанется в результате победы.

То как повели себя союзники явно указывало на то, что мы имеем весьма отдаленное представление о реальном обустройстве мира.

Корни претензий Сталина на Пруссию

Сталин потребовал в качестве трофея всю славянскую часть Европы, что полностью соответствовала идеологической концепции Панрусизма - истинной подноготной Панславянизма.

Панрусизм – московская идеология, утверждающая общую “русскую” идентичность всех славян и отстаивающая идеи их исторического, культурного и политического единства.

В основе данной теории лежит миф о великой защитнице и поборнице прав всех славян - Матери России, ну и конечно же миф о “русском - триедином братском народе”.

В рамах данного мифа Москва рассматривает государственные границы между славянскими странами как искусственные, а само разделение на народы как политическую раздробленность.

Что удивительно, но московоцентричной теории Панрусизма вовсе не чужды претензии на Пруссию, обоснованные в 16 веке баснописцами Ивана Грозного, которому тогда был необходим легитимный повод для нападения на Ливонию.

То есть, фактически, Иван Грозный фальсифицировал историю и способствовал появлению норманской теории происхождения Руси ради возможности оккупировать Пруссию.

О чем в частности мы можем узнать из “Послания Ивана IV Грозного вице-регенту Ливонии А. И. Полубенскому” от 1577 года (публикую в максимальном сокращении).

“Божьей волей, и желанием, и властью, и силой творения...

И сперва он отверг царство, а затем и благословил его, ибо божественным своим рождением прославил Августа-кесаря, и даровал ему не только Римскую державу...

И когда Август владел таким образом всей вселенной, он посадил брата своего Пруса в город, называемый Мальборг, и в Торунь, и в Хвойницу, и в преславный Гданьск на реке, называемой Неман, которая течет в море Варяжское...

И силою и милостью Троицы так создалось это царство: потомок Пруса в четырнадцатом колене, Рюрик, пришел и начал княжить на Руси и в Новгороде, назвался сам великим князем и нарек этот город Великим Новгородом. Сын же его Игорь переселился в Киев и там установил скипетр руського царствования...

Божьей милостью, благоволением и волею утвердился и скипетр Руськой державы и был передан нам — от этого великого Владимира, во святом крещении Василия, который рисуется на иконах с царским венцом, и от сына его великого государя Ярослава, названного в святом крещении Георгием, который завоевал эту Чудскую землю, то есть Ливонию, и поставил город, названный по его имени Юрьевом, а теперь называемый Дерптом, и от великого царя и великого князя Владимира Мономаха, который воевал в византийской Фракии и приобрел царский венец (речь идет о тюбетейке оточенной мехом - подарке царя Узбека, которой Грозный венчал себя возведя на престол Руси)...

А наставление наше царское таково. Ливонская земля с незапамятных времен — наша вотчина: от великого князя Ярослава, сына великого Владимира, а во святом крещении Георгия, который завоевал Чудскую землю и поставил в ней город, названный по его имени Юрьевом, а по-немецки Дерптом...

Ливонская земля давно уже обязалась платить дань...

А если ты… из Ливонской земли не уйдешь, тогда на тебя падет вина за кровопролитие и за судьбу литовских людей, которые окажутся в Ливонии.

Писано в нашей вотчине, в доме св. Троицы и великого государя Всеволода-Гавриила из двора нашего боярской державы в городе Пскове в 7085 году, 9 июля [9 июля 1577 г.], на 43-й год нашего государства, на 31-й год нашего Российского царства, 35-й год — Казанского, 24-й год — Астраханского.

А на подписи к грамоте написано: почтенному дворянину великого княжества Литовского, князю Александру Ивановичу Полубенскому, дудке, вице-регенту бродячей Литовской земли и разогнанного Ливонского рыцарства, старосте Вольмерскому, шуту”.

То есть, Иван Грозный сотворивший множество поддельных документов свидетельствующих о его прямом родстве с Октавианом Августом, автоматически сделал себя правозаступником Руси через Рюрика, и Пруссии через Пруса.

Официальная версия передачи немецкого города советским варварам

Страшно представить, но фактически получается, что союзники отдали Сталину Пруссию на основании шизофренического бреда первого царя самозванца Московии - Ивана Грозного!

При этом, данное обоснование даже присутствует в официальной версии!

“Выбор Сталина в пользу Кенигсберга обусловлен тем что на этой земле издревле проливалась русская кровь, поэтому Россия имела право на эту территорию”.

Это официальная позиция, которую высказал Сталин в отношении к Кенигсбергу!!!

Еще одной версия служит не менее феерический бред:

“России была нужна военная база на Балтийском флоте, порт который не будет замерзать даже зимой”.

А на побережье Франции почему России не нужна база? В Монако - нет? Не надо база России?

Но и под этой версией пряталась еще одна. Как вы прекрасно знаете, уровень развития науки на России традиционно стремился к отрицательным значениям. Не росли на России инженеры, а различные КБ были бутафорией.

Сталину для новой войны до зарезу нужны были немецкие инженеры, которых в Кенигсберге, где проходили различные испытания новых образцов техники и вооружения Германии, была масса.

Оккупация, города давала Сталину возможность захватить опытные образцы нового вооружения и засекретить их.

Потсдамская конференция 1945 года окончательно утвердила факт того, что по итогам Второй мировой войны СССР получает право владения Кенигсбергом.

“Эпоха победителей”

После оккупации столицу Пруссии планировали назвать город Балтийск. Судьбу название города решила смерть председателя Верховного Совета СССР Михаила Калинина, город было решено назвать в его честь - Калининград.

Что началось дальше больше напоминает кошмар - ну или яркий пример того, что ожидало бы Европу после прихода “русского мира”.

Все немецкое население города в принудительном порядке было депортировано, а на обломках разрушенной советскими варварами столицы началось строительство мира нового, социалистического.

Важно понять, что в германской картине мира Кенигсберг имел важнейшее значение.

Он был столицей Прусского герцогства — государства, образовавшегося на осколках Тевтонского ордена. После его объединения с Бранденбургом, на его основе в начале 18 века началось формирование единого Германского государства, выросшего в итоге в империю.

Можно смело сказать, что именно здесь родилась Германия.

Возможно именно поэтому Москва с таким неистовством стирала его с лица земли, обустраивая на нем свое царство бараков.

Сталин приказал строить на месте разрушенной столицы Пруссии закрытый город - военную базу, на территорию которой был закрыт доступ иностранцев.

Могли ли советские варвары сохранить город, как это сделали поляки с немецким Данцигом, получившим имя Гданьск? Где поляки практически восстановили Старый город, восхищающий сейчас туристов.

Безусловно.

Но в Кремле возможность реконструкции даже не рассматривалась.

Пережившие бомбежки и обстрелы здания разбирались до основания, а их остатки (подвалы, фундаменты) просто засыпали грунтом.

С особенным презрением советы относились к кирхам. Неоготическая Альтштадтская кирха 19 века по проекту выдающегося архитектора Шинкеля в войну была разрушена лишь частично. Но ее просто разобрали, а в конце 50-х окончательно снесли.

Почти полностью уцелевшая во время войны кирха Лютера начала 20 века, творение известного архитектора Хайтманна, 30 лет стояла совершенно заброшенной, пока в середине 70-х ее не взорвали.

Остров Кнайпхоф, некогда застроенный сотнями домов, лишился всех, кроме одного — простоявшего в полуразрушенном виде до 1990-х годов Кафедрального собора, у стен которого был похоронен известный философ Иммануил Кант.

За пределами уничтоженного до основания Кнайпхофа многие руины, включая остатки тевтонского замка, простояли до середины 1960-х.

Старый Кенигсберг можно было восстановить, но…

Носители “великой русской культуры” взорвали все кирхи, а в конце 1960-х годов уничтожили Королевский замок, рядом с которым возвели “Дом советов”.

Дом советов до сих пор никак не используется, в прессе его называют “мертворожденным символом” советского Калининграда.

За 50 лет советской оккупации в Кенингсберге нещадно вытравлялось все европейское, немецкое, средневековое, а говоря откровенно культурное.

Во многом этот некогда прекрасный европейский город сегодня символ триумфа Третьего Рима, символ преступного надругательства над высокой европейской культурой - образец того, что ждет цивилизованный мир, когда его “освободят” или как там любят говорить “присоединят” наследники Грозного и Сталина.

Символ того, почему России надо противостоять и не пытаться с ней заигрывать ни при каких условиях.

Доказательство истинных ее намерений.

И наверное все же еще и образец истинно византийского подлого предательства, так как во многом судьбу города предопределила молчаливое согласие стран Запада, по вине которых это прекрасный город отдали на растерзание людоедскому сталинскому режиму.

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