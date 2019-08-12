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Кенгуру в шоці: в Австралії випав сніг. Відео феномена

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На південному сході Австралії вперше за майже 40 років випав сніг, через що місцеві жителі спостерігали незвичне видовище – кенгуру, які бігли по білому покрову.

Відповідне відео опублікували очевидці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ви бачили коли-небудь кенгуру, які бігають по снігу? Виглядає сюрреалістично", – йдеться в підписі.

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Кенгуру в Австралії

Кенгуру в Австралії

Скріншот з відео

Відзначається, що в штатах Новий Південний Уельс і Південна Австралія паралізовані дороги, в багатьох будинках немає світла.

Сніг в Австралії почався ще 9 серпня. Місцями він супроводжувався сильним вітром до 110 км/год. Вночі в окремих регіонах Австралії морози – до мінус 1-2 градусів, а вдень відлига до 10 градусів тепла. Хоча в деяких регіонах нічних морозів немає, а вдень до 20 градусів тепла.

При цьому, повідомляється про перші жертви снігопадів. Біля Мельбурна жінку вбило деревом, яке впало на її автомобіль. Її 4-річний син був госпіталізований із небезпечними для життя травмами. 5-річний хлопчик і чоловік також були госпіталізовані, але їх травми були менш серйозними.

У Ньюкаслі на узбережжі вітром зірвало дах будинку престарілих. Близько 30 осіб було евакуйовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію посеред літа накрили снігові бурі.

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Місце
Австралія
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Водородным солнцем выжжена трава, Кенгуру мутируют в собак. Вновь аборигены обрели права: Над Канберрой вьётся красный флаг!" :-))))
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Очень переживаем,это же родичи кастрюляголовых далбаящуры, эти тоже скачут,скоро зима в усраинском гадюшнике все заскачут.
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