КДБ Білорусі пригрозило протестувальникам звинуваченнями в тероризмі

У Комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що "екстремістські дії" протестувальників можна кваліфікувати як акт тероризму.

Як повідомляє БелТА, начальник відділу слідчого управління КДБ Костянтин Бичек заявив журналістам, що останніми днями в Білорусі почастішали випадки "екстремістських проявів із боку протестно налаштованих осіб".

"Так, під час несанкціонованої акції, яка відбулася 25 жовтня в Мінську, радикально налаштовані громадяни здійснили спробу захоплення будівлі Центрального РУВС. Після запобігання співробітниками правоохоронних органів протиправним діям агресивно налаштовані громадяни попрямували до спальних районів міста, де продовжили грубо порушувати громадський порядок, поставивши під загрозу безпеку та спокій людей", – зазначив він.

За словами Бичка, уночі 25 жовтня в Гомелі під держаком біло-червоно-білого прапора виявлено міну-пастку, яка мала спрацювати під час спроби її вилучення. Крім того, нібито зроблено дві спроби підпалити торгові кіоски з використанням пляшок із запальною сумішшю.

"Уранці 26 жовтня на різних ділянках залізниці встановлено п'ять випадків умисного замикання ланцюга, що спричинило збої в роботі програмного забезпечення і призвело б до численних людських жертв, техногенних катастроф, великого матеріального збитку, якби ці дії не було припинено", – стверджують у КДБ.

Бичек наголосив, що ці дії сплановані й реалізовані організованими злочинними групами, що переслідують мету дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Білорусі, залякування населення та насильницької зміни наявного конституційного ладу.

"Такі дії, пов'язані із вчиненням вибухів, підпалів, інших діянь, що створюють небезпеку загибелі людей, заподіяння їм тілесних ушкоджень або настання інших тяжких наслідків, з метою здійснення впливу на ухвалення рішень органами влади або перешкоджання політичної або іншої суспільної діяльності кваліфікуються як акт тероризму", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 жовтня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська офіційно оголосила про початок "народного страйку" в Білорусі.

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