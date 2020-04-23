"Кажан": що відомо про "творчиню" коронавірусу з Китаю
Ши Чженлі – 55-річна китайська вчена, вірусологиня, яка зі своєю командою роками досліджувала коронавіруси кажанів, зокрема і потенційно небезпечні для людини.
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Як пише видання "Гордон", у 1990 році жінка отримала ступінь магістерки в Уханьскому інституті вірусології Академії наук Китаю, а у 2000 – ступінь докторки філософії в Університеті Монпельє II у Франції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Уже в 2005 році вчені під керівництвом Ши Чженлі виявили коронавірус у кажанів, що мешкають в південних провінціях Китаю. Відтоді вчена з командою зробила багато експедицій з пошуку печер, де жили ці тварини. Вони збирали біоматеріал, аналізували, систематизували. Тоді вірусологиня отримала прізвисько "Кажан".
У 2015 році в журналі Nature з'явилася стаття під назвою "Кластер SARS-подібних циркулюючих коронавірусів кажанів демонструє потенціал для зараження людини", серед авторів якої – китаянка-вірусологиня. У матеріалі йдеться про те, що для вивчення можливості зараження людей вірусами кажанів був створений химерний вірус – новий гібридний вірус. Вчені довели, що мутований коронавірус цих тварин зможе перекинутися на людину і викликати нову хвилю епідемії захворювань, схожих на атипову пневмонію.
Уже в 2020 році видання Nature написало: "Нам відомо, що ця стаття використовується як основа для неперевірених теорій про створення нового коронавірусу, що викликає COVID-19. Немає ніяких доказів того, що це правда. Вчені вважають, що тварина є найбільш вірогідним джерелом коронавірусу".
У 2017 році в тому ж журналі вийшла стаття "Печера кажанів розгадує таємницю смертельного вірусу атипової пневмонії – передбачається, що може трапитися новий спалах". У матеріалі повідомлялося, що команда Ши Чженлі в печері південної провінції Юньнань знайшла кажанів-підковоносів, у популяції яких виявили "всі генетичні будівельні блоки атипової пневмонії". Також повідомлялося про можливе виникнення нової епідемії атипової пневмонії серед людей.
Через три роки вірусологиня поставила в Ухані перший діагноз нового коронавірусу COVID-19, а з початком епідемії сформувала експертну групу з дослідження SARS-CoV-2.
У 2020 році Ши Чженлі з колегами опублікувала нову статтю під назвою "Спалах пневмонії пов'язаний з новим коронавірусів, який, ймовірно, походить від кажанів", у якій стверджувалося, що геном SARS-CoV-2 на 96% ідентичний геному коронавірусу кажана.
Газета South China Morning Post написала, що робота вченої зі створення однієї з найбільших в світі баз даних про віруси, пов'язані з кажанами, дала науковому співтовариству перевагу в розумінні нового штаму. Але, за даними видання, одночасно у бік жінки посипалися і звинувачення, деякі люди навіть називали її "матір'ю диявола".
Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус станом на ранок 23 квітня вразив більш 2,63 млн осіб по всьому світу. В Україні заразилися 7170 осіб, 187 померли.