Ши Чженлі – 55-річна китайська вчена, вірусологиня, яка зі своєю командою роками досліджувала коронавіруси кажанів, зокрема і потенційно небезпечні для людини.

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Як пише видання "Гордон", у 1990 році жінка отримала ступінь магістерки в Уханьскому інституті вірусології Академії наук Китаю, а у 2000 – ступінь докторки філософії в Університеті Монпельє II у Франції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Уже в 2005 році вчені під керівництвом Ши Чженлі виявили коронавірус у кажанів, що мешкають в південних провінціях Китаю. Відтоді вчена з командою зробила багато експедицій з пошуку печер, де жили ці тварини. Вони збирали біоматеріал, аналізували, систематизували. Тоді вірусологиня отримала прізвисько "Кажан".

Китайська вчена, вірусологиня Ши Чженлі whiov.cas.cn

У 2015 році в журналі Nature з'явилася стаття під назвою "Кластер SARS-подібних циркулюючих коронавірусів кажанів демонструє потенціал для зараження людини", серед авторів якої – китаянка-вірусологиня. У матеріалі йдеться про те, що для вивчення можливості зараження людей вірусами кажанів був створений химерний вірус – новий гібридний вірус. Вчені довели, що мутований коронавірус цих тварин зможе перекинутися на людину і викликати нову хвилю епідемії захворювань, схожих на атипову пневмонію.

Уже в 2020 році видання Nature написало: "Нам відомо, що ця стаття використовується як основа для неперевірених теорій про створення нового коронавірусу, що викликає COVID-19. Немає ніяких доказів того, що це правда. Вчені вважають, що тварина є найбільш вірогідним джерелом коронавірусу".

Китайська вчена, вірусологиня Ши Чженлі whiov.cas.cn

У 2017 році в тому ж журналі вийшла стаття "Печера кажанів розгадує таємницю смертельного вірусу атипової пневмонії – передбачається, що може трапитися новий спалах". У матеріалі повідомлялося, що команда Ши Чженлі в печері південної провінції Юньнань знайшла кажанів-підковоносів, у популяції яких виявили "всі генетичні будівельні блоки атипової пневмонії". Також повідомлялося про можливе виникнення нової епідемії атипової пневмонії серед людей.

Китайська вчена, вірусологиня Ши Чженлі habr.com

Через три роки вірусологиня поставила в Ухані перший діагноз нового коронавірусу COVID-19, а з початком епідемії сформувала експертну групу з дослідження SARS-CoV-2.

У 2020 році Ши Чженлі з колегами опублікувала нову статтю під назвою "Спалах пневмонії пов'язаний з новим коронавірусів, який, ймовірно, походить від кажанів", у якій стверджувалося, що геном SARS-CoV-2 на 96% ідентичний геному коронавірусу кажана.

Газета South China Morning Post написала, що робота вченої зі створення однієї з найбільших в світі баз даних про віруси, пов'язані з кажанами, дала науковому співтовариству перевагу в розумінні нового штаму. Але, за даними видання, одночасно у бік жінки посипалися і звинувачення, деякі люди навіть називали її "матір'ю диявола".

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус станом на ранок 23 квітня вразив більш 2,63 млн осіб по всьому світу. В Україні заразилися 7170 осіб, 187 померли.

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