Казарін пояснив, чому Білорусі не вдасться уникнути протистояння з Росією

Навіть якщо зараз протести в Білорусі не мають проєвропейських настроїв, з часом країна повністю повторить шлях України. Адже Росія не дозволить вийти зі своєї орбіти впливу ще одній країні.

Саме це і змусить білорусів змінити вектор розвитку і забути міф про "братні народи". Таку думку озвучив український журналіст Павло Казарін у відеоблозі для "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Білорусам не пощастило, як, втім, і українцям. У цих двох країн по сусідству живе імперія. І з цією імперією в українців і білорусів не дуже велика культурна дистанція. Менше, скажімо, ніж між росіянами та португальцями. В результаті, імперія переконана, що все, чого заслуговують культурно близькі сусіди, – це поглинання. А будь-яка спроба до самостійності сприймається як зрада", – пояснив він логіку країни-агресора.

Казарін нагадав, що шість років тому, в 2014 році, Україна відчула це на собі – в той момент, коли Росія вирішила відповісти на Майдан військовим вторгненням. Журналіст переконаний, що рано чи пізно те ж саме доведеться відчути й Білорусі.

"І не важливо, чи хочуть сьогодні її жителі втекти від Росії до Європи. Москва сама змусить їх хотіти цього в майбутньому. Можливо, сьогодні протести в Білорусі йдуть тільки проти узурпатора. Але вони йдуть під національними прапорами, з національними символами. І вже цього досить, щоб викликати тривогу Москви, яка в кожному прояві незалежності бачить загрозу для самої себе", – сказав він.

Казарін додав, що сучасна Російська імперія не визнає суб'єктності народу. Адже її культ – це ретельно відполірована вертикаль, коли не країна для людей, а люди для країни. Отже, будь-яку спробу змінити цей підхід імперія сприймає як загрозу.

"Білоруське повстання бореться зі своїм власним драконом. Але, в разі успіху, йому доведеться зіткнутися з драконом побільше. Тому що у драконів завжди є корпоративна солідарність. Втім, втеча від імперії ніколи не була простим завданням. Доведено Україною. А тому – Живе Білорусь", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!