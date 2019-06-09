Казахстан обирає нового "вічного" президента: всі подробиці

У Казахстані 9 червня стартували позачергові вибори глави держави, де на крісло президента претендують сім кандидатів.

Виборчі дільниці майже по всій країні відкрилися о 7:00 (4:00 за Києвом), закриються о 20:00 за місцевим часом, а Нурсултан Назарбаєв вже виступив із промовою (щоб подивитися онлайн трансляцію виборів, проскрольте сторінку).

Вибори в Казахстані

"Сьогодні весь народ на 10 тисяч ділянках голосує за вибори нового президента. І з ним, звичайно, пов'язують надії на краще майбутнє, стабільність нашої країни. Я вітаю з цією історичною подією, бажаю нашому народу благополуччя і спокою, а країні – процвітання", – сказав Назарбаєв.

Нурсултан Назарбаєв Фото: sputniknews.kz

Список і фото кандидатів на пост президента Казахстану

Так, до списку претендентів на пост президента увійшли: виконуючий обов'язки глави держави Касим-Жомарт Токаєв, депутати Данія Еспаєва і Жамбил Ахметбеков, опозиційний політик Аміржан Косанов, представник профспілок Амангельди Таспіхов, письменник Садибек Тугел і представник агросектора Толеутай Рахімбеков.

Касим-Жомарт Токаєв alau.kz

Данія Еспаева Експрес К

Жамбил Ахметбеков вікіпедія

Аміржан Косанов ktk.kz

Амангельди Таспіхов Zakon.kz

Садибек Тугел BNews.kz

Толеутай Рахімбеков Казинформ

Що означають вибори президента Казахстану

Президента обирають на п'ять років. Він має право займати свій пост не більше двох термінів поспіль. Якщо в день виборів жоден з кандидатів не набере більше 50%, буде призначений другий тур, в якому можуть брати участь два кандидати, що набрали найбільше голосів.

Трансляція виборів

Чим запам'ятався перший глава Казахстану

Нурсултан народився в казахському селі Чемолган у 1940 році, після отримання диплома металурга працював на заводі, а з 1969 року став керівником відділу промисловості міського комітету КПРС, а незабаром і головою міськкому комсомолу.

Відтоді Назарбаєв стрімко рухався вгору кар'єрними сходами, і вже в 1984 році очолив уряд Казахської РСР. Після впровадження Верховною Радою Казахської РСР посади президента, ним без обговорення був призначений Нурсултан Назарбаєв.

Нурсултан Назарбаєв ZN.ua

Назарбаєв проводив послідовну дерусифікацію Казахстану. На момент розпаду СРСР росіяни становили 37,82 відсотка населення країни, а на початку 2018 року – 19,76 відсотка. У 2017 році він підписав указ про переведення казахської мови на латинський алфавіт, а пізніше прибрав написи російською з казахських банкнот і доручив чиновникам Казахстану повністю перейти на казахську.

Авторитарне правління Назарбаєва спричиняло чимало труднощів для опозиції, якої по суті в Казахстані й не було, а якщо і виявлялася, то одразу ж прибиралася, часом аж до вбивства людей, які критикують главу Республіки.

Не солодко в Казахстані живеться і ЗМІ, за даними міжнародної організації "Репортери без кордонів", у 2018 році в рейтингу "свободи преси" Казахстан посів 158 місце зі 180 країн. Укладачі рейтингу зазначають, що основні опозиційні газети в Казахстані були закриті в 2012 році рішеннями судів і що залишаються деякі, які змушені припиняти роботу, бо були піддані штрафам.

У Казахстані панував культ особистості Назарбаєва. Про нього писали книги і знімали фільми, його пам'ятники встановлювали по всій державі, так само вони є і в Туреччині. Його ім'я носять вулиці в Йорданії, Туреччині, Чечні, Казані, а також сорт тюльпанів, орден і гірська вершина. Але, мабуть, найяскравішим виразом культу Назарбаєва стало рішення казахського парламенту про перейменування столиці республіки Астани в Нурсултан, за що 20 березня 2019 року одноголосно проголосували всі парламентарії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаєв, який склав з себе повноваження президента Казахстану, очолить Раду безпеки республіки.

Новим тимчасовим главою Казахстану був оголошений голова сенату і колишній прем'єр-міністр країни Касим-Жомарт Токаєв. За прогнозами, Назарбаєва може замінити його дочка Даріга.

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