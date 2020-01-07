Катастрофічні наслідки: у Пуерто-Рико трапився потужний землетрус. Фото й відео

У вівторок, 7 січня, в Пуерто-Рико трапився потужний землетрус магнітудою 6,5 балів.

Як повідомляє "Голос Америки", це один із найбільш руйнівних землетрусів, що відбулися в країні за останній час.

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Також Пуерто-Рико й Американські Віргінські острови були попереджені про наближення цунамі. Управління енергопостачання Пуерто-Рико повідомило про відключення електрики на всій території.

Зазначається, що підземні поштовхи зафіксовано на глибині 10 км на півдні острова. Інформації про потерпілих і збитки поки не надходило.

Додамо, що в ніч на 6 січня в Пуерто-Рико трапився землетрус магнітудою 5,8 балів. В результаті п'ять будинків у прибережному місті Гуаніка обвалилися. Десятки інших отримали серйозні пошкодження. Стихійне лихо також призвело до невеликих зсувів і відключень електрики.

Землетрус у Пуерто-Рико Twitter

Землетрус у Пуерто-Рико Twitter

Землетрус у Пуерто-Рико Twitter

Землетрус у Пуерто-Рико Twitter

Землетрус у Пуерто-Рико Twitter

Землетрус у Пуерто-Рико Twitter

Землетрус у Пуерто-Рико Twitter

Землетрус у Пуерто-Рико Twitter

Землетрус у Пуерто-Рико Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Японії трапився потужний землетрус магнітудою 5,6 балів.

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