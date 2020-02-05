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7 лютого • оновлено в 08:41
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"Катастрофічне падіння": в Білорусі різко зменшилася кількість прихильників Росії

15.1т
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Соціологи зафіксували "катастрофічне падіння" проросійських настроїв серед жителів Білорусі.

За даними дослідження Білоруської аналітичної майстерні Андрія Вардомацького, протягом 2019 року кількість прихильників союзу з РФ упала з 60,4 до 40,4%, передає lenta.ru.

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Відомо, що різке скорочення відбулося в період із вересня по грудень – на 14,7 відсотка. При цьому серед громадян посилилися проєвропейські настрої: відсоток прихильників вступу до Євросоюзу виріс із 24,4 до 32%.

У Білорусі різко зменшилася кількість прихильників Росії

У Білорусі різко зменшилася кількість прихильників Росії

lenta.ru

Більшість вважає, що Білорусь і Росія повинні бути незалежними державами з дружніми відносинами і відкритим кордоном без віз і митниці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що рейтинг довіри президента України Володимира Зеленського, який напередодні провели соціологи, змінювався тричі за кілька діб.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Білорусь
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Червоний Данило
Червоний Данило
ни одно уважающее себя государство не будет якшаться с россией! разве что чисто купи-продай, не больше! и то перед тем как купить что то у них или продать им, нужно 300 раз подумать, а стоит ли?! не вылезет ли боком потом! как например российская военная техника, ракеты и т п. все это фейк распиаренный! а на самом деле старинные технологии в современной обвертке которые распадаются и разрушаются.!
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2 из 3 ответов | показать все
Николаев Олег
Николаев Олег
Лазарев Ярослав, он нашёл фотку какого-то клоуна по кличке "Воха", якобы снайпер, воевавший в 2014 году за донецкий аэропорт. Обычный мародёр и преступник, но пока на Украине это не преследуется.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Лазарев Ярослав, а тебе уже явно пора подумать о вечном, фашист.
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1
Николаев Олег
Николаев Олег
Чувак имеет свою лабораторию в Польше, в самой Белоруссии у него ничего нет. Опросы он проводит на кухне с женой. Живёт на западные гранты. Конечно, было бы интересно почитать результаты от уважаемой социологической службы, а не вот этот галимый фейк.
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4
Николаев Олег
Николаев Олег
Смульський Віктор, а как называется страна на западе от Украины? Польша или Полска? А на востоке от Украины? Россия или Росия с одной буквой С?
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2
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Смульський Віктор
Смульський Віктор
Николаев Олег. Вот видишь! Даже здесь ваша сущность. Страна называется Беларусь!
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5
0
Andria Viktor
Andria Viktor
Это бацько виноват,хочет вована пердолит
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