"Катастрофічне падіння": в Білорусі різко зменшилася кількість прихильників Росії

Соціологи зафіксували "катастрофічне падіння" проросійських настроїв серед жителів Білорусі.

За даними дослідження Білоруської аналітичної майстерні Андрія Вардомацького, протягом 2019 року кількість прихильників союзу з РФ упала з 60,4 до 40,4%, передає lenta.ru.

Відомо, що різке скорочення відбулося в період із вересня по грудень – на 14,7 відсотка. При цьому серед громадян посилилися проєвропейські настрої: відсоток прихильників вступу до Євросоюзу виріс із 24,4 до 32%.

У Білорусі різко зменшилася кількість прихильників Росії lenta.ru

Більшість вважає, що Білорусь і Росія повинні бути незалежними державами з дружніми відносинами і відкритим кордоном без віз і митниці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що рейтинг довіри президента України Володимира Зеленського, який напередодні провели соціологи, змінювався тричі за кілька діб.

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