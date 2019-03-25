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Катастрофа з Качинським: серед уламків літака знайшли важливі докази

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Британські експерти виявили на борту літака Ту-154М екс-президента Польщі Леха Качинського, який розбився у Смоленську, сліди тротилу.

Про це повідомляє Gazeta Polska Codziennie. Результати досліджень зарубіжних фахівців назвали колосальним внеском у розслідування.

"У лабораторії Forensic Explosives Laboratory напередодні підтвердили висновки підкомісії Антонія Мацеревича з розслідування авіакатастрофи 10 квітня 2010 у Смоленську. Як поінформували, на переважній більшості з 200 зразків, переданих Національною прокуратурою лабораторії Міністерства оборони Великобританії, виявлені сліди матеріалів, використовуваних для виробництва вибухових матеріалів, зокрема тротилу", – передає видання.

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Відзначається, що Мацеревич раніше не раз заявляв про те, що літак був знищений у результаті вибуху. Зокрема, про це свідчать характерні пошкодження на лівому крилі і його уламках.

Крім лабораторії у Великобританії, фізико-хімічні експертизи на предмет наявності слідів вибухових матеріалів на борту літака проводять лабораторії в Італії та Північній Ірландії.

Як повідомляв OBOZREVATEL 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М. У результаті авіакатастрофи загинули 96 осіб, у тому числі президент Польщі Лех Качинський і його дружина.

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Тема
Катастрофа Ту-154 під Смоленськом
Особа
Лех Качинський
Місце
Польща
Тег
Авіакатастрофа
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