Катастрофа з Качинським: серед уламків літака знайшли важливі докази

Британські експерти виявили на борту літака Ту-154М екс-президента Польщі Леха Качинського, який розбився у Смоленську, сліди тротилу.
Про це повідомляє Gazeta Polska Codziennie. Результати досліджень зарубіжних фахівців назвали колосальним внеском у розслідування.
"У лабораторії Forensic Explosives Laboratory напередодні підтвердили висновки підкомісії Антонія Мацеревича з розслідування авіакатастрофи 10 квітня 2010 у Смоленську. Як поінформували, на переважній більшості з 200 зразків, переданих Національною прокуратурою лабораторії Міністерства оборони Великобританії, виявлені сліди матеріалів, використовуваних для виробництва вибухових матеріалів, зокрема тротилу", – передає видання.
Смоленська катастрофа
fakty.ictv.ua
Відзначається, що Мацеревич раніше не раз заявляв про те, що літак був знищений у результаті вибуху. Зокрема, про це свідчать характерні пошкодження на лівому крилі і його уламках.
Крім лабораторії у Великобританії, фізико-хімічні експертизи на предмет наявності слідів вибухових матеріалів на борту літака проводять лабораторії в Італії та Північній Ірландії.
Як повідомляв OBOZREVATEL 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М. У результаті авіакатастрофи загинули 96 осіб, у тому числі президент Польщі Лех Качинський і його дружина.
Прокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів в умисному провокуванні Смоленської авіакатастрофи.
7 березня 2016 року розпочала свою роботу нова підкомісія з розслідування причин трагедії.
15 жовтня 2017 року було знайдено запис моменту вибуху з бортового самописця Ту-154. Американські вчені Національного інституту авіаційних досліджень підтвердили наявність вибуху на борту Ту-154М.
У свою чергу, 23 лютого 2018 року керівник підкомісії Антоній Мацеревич розповів, що вибуховий пристрій на борту літака не міг бути встановлений в аеропорту у Варшаві.
10 квітня він назвав офіційну причину загибелі людей, що знаходилися на борту Ту-154М.
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