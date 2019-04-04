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Катастрофа з Boeing 737: з'ясувалася можлива причина аварії

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Причиною катастрофи літака Boeing 737 MAX 8, який розбився в Ефіопії, могло стати зіткнення з птахом або іншим об'єктом.

За даними джерел, зіткнення призвело до пошкодження датчика кута атаки, після чого активізувалася система MCAS, яка вирівнює літак у повітрі, пише Reuters.

"Пілоти діяли за інструкцією і намагалися відключити її, однак вона автоматично вмикалася щонайменше чотири рази", — зазначили інсайдери.

MCAS — додатковий захист від звалювання літака, проте в разі активації до того, як літак почав пікірувати, він фактично сприяє його падінню.

Катастрофа з Boeing 737: з'ясувалася можлива причина аварії
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Катастрофа з Boeing 737: з'ясувалася можлива причина аварії

У кінці березня експерти встановили: в розбитому літаку MCAS помилково визначила, що кут збільшився, і направила Boeing до землі раніше, ніж пілоти змогли це виправити.

Згодом у Boeing випустили оновлену версію програми, яка дозволить знизити навантаження на екіпаж і уникнути запуску системи на основі хибних даних.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Ефіопії. На борту перебували громадяни 33 країн.

  • Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX. 29 жовтня 2018 року такий же авіалайнер зазнав аварії в Індонезії. На борту літака були 189 осіб, в тому числі три дітини, два пілоти і шість бортпровідників. Також на борту перебували до 20 чиновників із Мінфіну Індонезії.

  • Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі польоти цієї моделі. Заборона торкнулася всіх країн-учасниць ЄС. Аналогічний крок ухвалили і в Україні.

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