Катастрофа з Boeing 737: в мережу потрапили останні слова "нервового" пілота

Пасажирський Boeing 737 MAX 8, який 10 березня зазнав аварії в Ефіопії, після зльоту набрав "занадто високу швидкість" до того, як попросив відповідного дозволу у диспетчера.

Про це пише агентство Reuters, у розпорядженні якого виявилися розшифровані дані чорних ящиків літака. Перед тим, як запросити можливість повернутися в аеропорт вильоту, пілот попросив дозвіл піднятися на 4,27 км над рівнем моря (1,95 км над аеропортом).

Швидкість літака при цьому досягала 400 вузлів (643,6 км/год), тоді як стандартна швидкість після вильоту зазвичай становить 200-250 вузлів (370,4-463 км/ч). Незабаром після цього Boeing зник з радарів на висоті 3,29 км.

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"Пілот сказав, що у нього проблеми з управлінням польотом. Саме тому він хотів піднятися", — розповів співрозмовник Reuters, зазначивши, що його голос був нервовим, але подробиць про проблему пілот не повідомив.

За словами експертів, пілоти зазвичай просять дозвіл збільшити швидкість тоді, коли відчувають проблеми при зльоті, щоб таким чином отримати запас для маневру і уникнути наближення до важкопрохідної місцевості (Аддис-Абеба оточена пагорбами, а на півночі — горами).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines з 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Ефіопії. На борту перебували громадяни 33 країн.

Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX. 29 жовтня 2018 року такий же авіалайнер зазнав аварії в Індонезії. На борту літака знаходилися 189 осіб, в тому числі троє дітей, два пілоти і шість бортпровідників. Також на борту знаходилися близько 20 чиновників з Мінфіну Індонезії.

Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі польоти цієї моделі. Заборона торкнулася всіх країн-учасниць ЄС. Аналогічний крок прийняли і в Україні.

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