Катастрофа українського Boeing в Ірані: у Трампа різко змінили думку

Причиною катастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані могла бути технічна несправність.

Таку заяву зробив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News. Однак зазначив, що все-таки потрібно дочекатися результатів розслідування авіакатастрофи.

Також американський чиновник висловив надію, що в цьому "іранці співпрацюватимуть повною мірою".

Помпео заявив, що причиною катастрофи літака МАУ в Ірані могла бути технічна несправність

"Я бачив повідомлення і можу сказати лише, що нам потрібно дуже швидко дістатися до суті. Ми повинні зрозуміти основну причину катастрофи. Можливо, це була технічна несправність", – сказав Помпео.

За його словами, американський народ має дізнатися, якщо таке дійсно з'ясується, що Іран зробив щось "віроломніше".

Зі свого боку Іран запросив США брати участь у розслідуванні катастрофи українського літака, передають "РИА Новости". Відповідне повідомлення було направлено Національній раді з безпеки на транспорті країни, а також виділено акредитованого представника.

У заяві іранського відомства наголошується, що основну роль у розслідуванні відіграє саме їхня сторона. Там вважають, що так рада з безпеки на транспорті США не зможе спекулювати щодо причин того, що трапилося, водночас усі питання просять адресувати іранським колегам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що Boeing 737 компанії МАУ зазнав аварії через механічну неполадки. Він зазначив: у нього "є підозри", ніби аварія з Boeing "могла бути чиєюсь помилкою".

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