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14 листопада • оновлено в 17:15
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"Виконую накази РФ": оприлюднено прямі докази вини Росії у катастрофі МН17

14т
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Міжнародна спільна слідча група (JIT) у справі катастрофи літака Boeing рейсу МН17 опублікувала докази прямого контролю терористів "ДНР" російськими кураторами влітку 2014 року.

Про це повідомив у Twitter розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, підтвердивши свої слова оприлюдненими аудіозаписами телефонних розмов (щоб послухати, доскрольте новину до кінця).

"JIT надає переконливі докази того, що Кремль безпосередньо контролював військові дії та поставки зброї бойовикам на Донбасі на початку липня 2014 року. Це означає, що ланцюжок військового командування в контексті кримінальної відповідальності за збитий лайнер тепер веде до Кремля", – зазначив Грозєв.

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Оприлюднено прямі докази вини Росії у катастрофі МН17

Оприлюднено прямі докази вини Росії у катастрофі МН17

112 Україна

Зазначається, що JIT провела бесіди з декількома свідками, які були членами "ДНР" влітку 2014 року. Вони заявили, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з Російської Федерації. Свідчення терористів підтверджуються телефонними розмовами, які були записані на той час.

Зокрема 3 липня 2014 року терорист "ДНР" Олександр Бородай зізнався, що він виконує вказівки російської сторони.

"Ну, у Вас далекосяжні плани, а у мене – ні. Я виконую накази і захищаю інтереси тільки однієї держави, Російської Федерації. Ось, власне, і все", – сказав він по телефону.

Бородай визнав підпорядкування Кремлю

Бородай визнав підпорядкування Кремлю

РБК

В іншій розмові на початку липня 2014 член "ДНР" повідомляє місцевому командиру, що "прибудуть люди з повноваженнями від Шойгу (міністр оборони РФ)". За словами члена "ДНР", ці люди "викидають нах*й місцевих польових командирів із підрозділів", а "москвичі" приймуть командування.

Також розслідувачі оприлюднили розмови Бородая з помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим, які підтверджують керування терористами з боку Кремля. У них росіянин обіцяє підкріплення.

Сурков активно брав участь у призначеннях всередині "ДНР", називаючи імена вигідних для Кремля людей.

Сурков брав участь у призначеннях у "ДНР"

Сурков брав участь у призначеннях у "ДНР"

Комсомольская правда

Також кілька колишніх терористів повідомили JIT, що російська служба безпеки ФСБ і служба військової розвідки ГРУ були залучені у повсякденне управління "ДНР". Один зі свідків заявив, що лідери "ДНР" регулярно їздили в Москву, щоби проконсультуватися зі своїми контактними особами у ФСБ і ГРУ.

Крім того, показання свідків вказують на те, що самопроголошений уряд "ДНР" фінансувався російськими "доброзичливцями". За словами високопосадовця "ДНР", майже весь бюджет "республіки" був профінансований за рахунок російських коштів.

Таким чином, у JIT вважають отримані докази підтвердженням вини Росії, яка діяла руками "ДНР", у катастрофі МН17.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особи
Олександр Бородай Владислав Сурков Ігор Гиркин (Стрєлков)
Теги
Боїнг МН17 ДНР терористи "ДНР"
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ФСЁ! Это железные доказательства! Если раньше были *так себе*, то эти железо- бетонные! Четко слышно: ""прибудут люди с полномочиями от Шойгу" И сбили МН-17!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Могу продать доказательства вины России в трагедии малазийского Боинга, а так же доказательства вины Украины в трагедии малазийского Боинга!Деньги вперёд!
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van Dijk Max
van Dijk Max
а фот седни ,telegraaf,nl , опубликовал статейку , шо исчут свидетелей , а на обозе сразу доказуха, так же отмечается , что версия , что россия сбила отметается , никаких доказательств нема
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
van Dijk Max, цэевропейцы по-голландски не мовкают )
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