"Виконую накази РФ": оприлюднено прямі докази вини Росії у катастрофі МН17

Міжнародна спільна слідча група (JIT) у справі катастрофи літака Boeing рейсу МН17 опублікувала докази прямого контролю терористів "ДНР" російськими кураторами влітку 2014 року.

Про це повідомив у Twitter розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, підтвердивши свої слова оприлюдненими аудіозаписами телефонних розмов (щоб послухати, доскрольте новину до кінця).

"JIT надає переконливі докази того, що Кремль безпосередньо контролював військові дії та поставки зброї бойовикам на Донбасі на початку липня 2014 року. Це означає, що ланцюжок військового командування в контексті кримінальної відповідальності за збитий лайнер тепер веде до Кремля", – зазначив Грозєв.

Зазначається, що JIT провела бесіди з декількома свідками, які були членами "ДНР" влітку 2014 року. Вони заявили, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з Російської Федерації. Свідчення терористів підтверджуються телефонними розмовами, які були записані на той час.

Зокрема 3 липня 2014 року терорист "ДНР" Олександр Бородай зізнався, що він виконує вказівки російської сторони.

"Ну, у Вас далекосяжні плани, а у мене – ні. Я виконую накази і захищаю інтереси тільки однієї держави, Російської Федерації. Ось, власне, і все", – сказав він по телефону.

В іншій розмові на початку липня 2014 член "ДНР" повідомляє місцевому командиру, що "прибудуть люди з повноваженнями від Шойгу (міністр оборони РФ)". За словами члена "ДНР", ці люди "викидають нах*й місцевих польових командирів із підрозділів", а "москвичі" приймуть командування.

Також розслідувачі оприлюднили розмови Бородая з помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим, які підтверджують керування терористами з боку Кремля. У них росіянин обіцяє підкріплення.

Сурков активно брав участь у призначеннях всередині "ДНР", називаючи імена вигідних для Кремля людей.

Також кілька колишніх терористів повідомили JIT, що російська служба безпеки ФСБ і служба військової розвідки ГРУ були залучені у повсякденне управління "ДНР". Один зі свідків заявив, що лідери "ДНР" регулярно їздили в Москву, щоби проконсультуватися зі своїми контактними особами у ФСБ і ГРУ.

Крім того, показання свідків вказують на те, що самопроголошений уряд "ДНР" фінансувався російськими "доброзичливцями". За словами високопосадовця "ДНР", майже весь бюджет "республіки" був профінансований за рахунок російських коштів.

Таким чином, у JIT вважають отримані докази підтвердженням вини Росії, яка діяла руками "ДНР", у катастрофі МН17.

Explosive new statement just released by the Joint Investigation Team prosecuting the MH17 downing. In short: JIT provides hard evidence that Kremlin directly controlled military activities and weapons supply to Donbass militants in early July 2014.