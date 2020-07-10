Катастрофа МН17: Нідерланди подають позов проти Росії в ЄСПЛ
Уряд Нідерландів подає позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через її причетність до катастрофи літака MH17 у липні 2014 року над Донбасом.
Як повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів Нідерландів, метою цього позову є підтримка скарг родичів загиблих у катастрофі.
"Досягнення справедливості для 298 жертв літака MH17 та їхніх родичів залишається пріоритетом для Кабміну. Крок, який ми робимо, подаючи справу до ЄСПЛ та максимально підтримуючи скарги родичів, наближає нас до цієї мети", – заявив міністр закордонних справ Стеф Блок.
Нідерланди поінформували про своє рішення Раду безпеки ООН.
Зі свого боку в Раді Федерації РФ висловили здивування у зв'язку із заявою уряду Нідерландів.
"Дуже дивна ініціатива в усіх відношеннях: не завершене слідство – це раз, немає судових рішень національного рівня – це два, і, нарешті, до чого тут ЄСПЛ?" – сказав Інтерфаксу глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Внаслідок аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.
Водночас на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.
Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, ніби має докази, що лайнер був збитий із російської установки "Бук".
Характерно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав запитувати, хто збив Boeing.
В Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест перед посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.
Перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака може виявитися одним із головних фігурантів справи про авіакатастрофу Boeing 777 МН17, збитого на Донбасі 2014 року.