Катастрофа МН17: Нідерланди подають позов проти Росії в ЄСПЛ

Уряд Нідерландів подає позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через її причетність до катастрофи літака MH17 у липні 2014 року над Донбасом.

Як повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів Нідерландів, метою цього позову є підтримка скарг родичів загиблих у катастрофі.

"Досягнення справедливості для 298 жертв літака MH17 та їхніх родичів залишається пріоритетом для Кабміну. Крок, який ми робимо, подаючи справу до ЄСПЛ та максимально підтримуючи скарги родичів, наближає нас до цієї мети", – заявив міністр закордонних справ Стеф Блок.

Нідерланди поінформували про своє рішення Раду безпеки ООН.

Зі свого боку в Раді Федерації РФ висловили здивування у зв'язку із заявою уряду Нідерландів.

"Дуже дивна ініціатива в усіх відношеннях: не завершене слідство – це раз, немає судових рішень національного рівня – це два, і, нарешті, до чого тут ЄСПЛ?" – сказав Інтерфаксу глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов.

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