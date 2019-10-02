Катастрофа МН17: Нідерланди несподівано пішли проти України

Палата представників парламенту Нідерландів заявила про необхідність розслідувати роль України в катастрофі рейсу МН17 в 2014 році на Донбасі.

Про це повідомляє NOS. Ініціативу на засіданні у вівторок, 1 жовтня, підтримали 8 фракцій.

У центрі уваги опинився той факт, що Україна не закрила повітряний простір над її східною частиною під час бойових дій.

Нідерланди пішли проти України через МН17 газета 2000

Примітно, що міністр закордонних справ Нідерландів справ Стеф Блок висловив думку, що "законних підстав" для розслідування немає. За його словами, складність полягає в тому, що для цього необхідна "співпраця не лише з боку України, але і з боку Росії".

Відзначається, що раніше уряд Нідерландів відмовлявся робити які-небудь кроки щодо ролі України з метою збереження хороших відносин між країнами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нідерланди звернулися до Росії з проханням допомогти в пошуках фігуранта справи про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі Володимира Цемаха, якого Україна видала Кремлю в рамках обміну полоненими.

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