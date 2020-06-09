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9 червня • оновлено в 10:35
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Катастрофа MH17: прокуратура Нідерландів озвучила можливі версії

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Прокуратура Нідерландів озвучила кілька сценаріїв краху малайзійського Boeing рейсу МН17.

Версії слідства назвала прокурор Деді ВуІ-А-Цой під час слухань у справі МН17, повідомляє ТАСС.

Катастрофа MH17: прокуратура Нідерландів озвучила можливі версії

Катастрофа MH17: прокуратура Нідерландів озвучила можливі версії

bbc.com

За її словами, розглядаються можливості вибуху на борту, атаки військового літака, застосування інших зенітних ракетних установок (ЗРК), крім "Бука", а також використання ЗРК "Бук".

В рамках останньої версії прокурори окремо розглядали ймовірні місця запуску ракети і можливість використання як російських, так і українських установок.

ВуІ-А-Цой зазначила, що слідство розглянуло всю наявну у нього інформацію про учасників конфлікту на сході України, про тих, хто віддавав накази і виконував їх в липні 2014 року. За її словами, військові умови значно ускладнили процес розслідування.

"У ході даних слухань ми зробимо детальну презентацію про хід подій і проведене розслідування. Ми почнемо з пояснення ситуації, обстановки в районі, де зазнав аварії рейс MH17, і залучених сторін", – заявила ВуІ-А-Цой.

За її словами, презентація розслідування, яке тривало кілька років, займе кілька днів.

Як писав OBOZREVATEL, ЗМІ знайшли документальне підтвердження перекидання Росією в Україну установки "Бук", з якої був збитий малайзійський Boeing MH-17 17 липня 2014 року.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Тег
Авіакатастрофа
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