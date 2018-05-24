Катастрофа MH17: повне відео транспортування "Бука"

Слідство у справі про катастрофу малазійського Boeing 777 реконструювало повний маршрут з Росії на Донбас зенітної ракетної установки "Бук", яка потім збила літак рейсу МН17.

Відео було представлено на прес-конференції міжнародної Спільної слідчої групи і було опубліковано на YouTube.

Відзначається, що самохідна вогнева установка ЗРК "Бук", що збила МН17, спочатку була розташована в 53-й зенітній ракетній бригаді під Курськом.

Вперше вона потрапила на відео 23 червня 2014 року, коли в складі колони військової техніки вирушила в напрямку села Нікольське.

Наступного разу колону помітили в Троїцькому (Луганської області). Відзначається, що техніка заважала руху цивільного транспорту, тому в соцмережах опублікували безліч її фото і відео.

Потім колону фіксували в Старому Осколі, недалеко від Незнамова, коли вона рухалася по трасі Р188, потім - в Городищі. За цей час військова техніка пройшла вже приблизно 175 км.

Повідомляється, що "Бук" також неодноразово фіксували на фото та відео 17 і 18 липня 2014 року під час його транспортування по території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що Boeing-777 був збитий з російського "Бука".