Катастрофа MH17 на Донбасі: слідство заявило про нові докази проти РФ

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який очолює міжнародну слідчу групу у справі MH17, заявив, що має в своєму розпорядженні новими доказами про причетність Росії до трагедії.

Про це він заявив на конференції у справі про збитий МН-17 у відповідь на питання російського журналіста про які-небудь ще докази проти Росії, крім тих, що були оприлюднені сьогодні, 24 травня.

"Чи володієте ви ще якимись доказами, окрім фотографій і відео? Можливо, у вас є супутникові знімки?" - запитав кореспондент "Нової газети".

У відповідь на це головний прокурор зазначив, що слідство не збирається розкривати всі карти для "іншої сторони".

"Як ми вже відзначали раніше в нашій презентації, у нас є більше доказів і інформації, щоб підтримати висновки щодо перевезення БУКа, але ми не будемо говорити, що це. Ми це залишимо в нашому досьє. Ми не хочемо повідомляти про все, що нам відомо, щоб не розкривати свої карти для іншої сторони. Ми не будемо цього робити", - заявив Вестребеке.

Питання спецкора "Нової газети" Павла Канигіна на конференції міжнародного слідства у справі про збитий "Боїнгу" МН-17 pic.twitter.com/M6SzEPFAN6 - Нова Газета (@novaya_gazeta) 24 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що Boeing-777 був збитий з російського "Бука".