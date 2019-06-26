Катастрофа MH17 на Донбасі: авіакомпанія уникла суду з сім'ями жертв

Авіакомпанія Malaysia Airlines, чий літак Boeing-777 рейсом МН17 був збитий на Донбасі в 2014 році, уклала досудову угоду з сім'ями п'яти загиблих австралійців, погодившись виплатити їм компенсацію.
Про це повідомляє "ВВС Україна". Відзначається, що угоду про компенсацію уклали з більшістю сімей загиблих ще в 2016 році, проте деякі вирішили діяти через суд.
Незабаром мало розпочатися восьмиденне судове слухання, але Malaysia Airlines вдалося домовитися з потерпілими за межами залу суду. При цьому сума компенсації озвучена не була, але, за словами адвокатів, вона є прийнятною.
Катастрофа MH17 на Донбасі
Delo.ua
У позовній заяві авіакомпанію звинувачують у тому, що вона здійснювала польоти над "міжнародно визнаною зоною конфлікту" і повинна була знати про заборону Федерального управління цивільної авіації США на польоти там американських авіалайнерів (у Malaysian Airlines американська адреса).
Malaysia Airlines
dnews.dn.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.
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