ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Катастрофа MH17 на Донбасі: авіакомпанія уникла суду з сім'ями жертв

1.7тЧитати матеріал російською

Авіакомпанія Malaysia Airlines, чий літак Boeing-777 рейсом МН17 був збитий на Донбасі в 2014 році, уклала досудову угоду з сім'ями п'яти загиблих австралійців, погодившись виплатити їм компенсацію.

Про це повідомляє "ВВС Україна". Відзначається, що угоду про компенсацію уклали з більшістю сімей загиблих ще в 2016 році, проте деякі вирішили діяти через суд.

Незабаром мало розпочатися восьмиденне судове слухання, але Malaysia Airlines вдалося домовитися з потерпілими за межами залу суду. При цьому сума компенсації озвучена не була, але, за словами адвокатів, вона є прийнятною.

Новини
Катастрофа MH17 на Донбасі: названі імена підозрюваних терористів

Катастрофа MH17 на Донбасі

Катастрофа MH17 на Донбасі

Delo.ua

У позовній заяві авіакомпанію звинувачують у тому, що вона здійснювала польоти над "міжнародно визнаною зоною конфлікту" і повинна була знати про заборону Федерального управління цивільної авіації США на польоти там американських авіалайнерів (у Malaysian Airlines американська адреса).

Malaysia Airlines

Malaysia Airlines

dnews.dn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Малайзія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
1
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
"Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли." ------------------------------------------------------------------------ Что это было??? Ни слова о "террористах", Путине и России? Обоз начал процесс переобувания в воздухе?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel