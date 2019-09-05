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5 вересня • оновлено в 08:14
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Катастрофа MH17: Малайзія раптово виправдала Росію

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Розслідування катастрофи MH17 на Донбасі не може бути справедливим і нейтральним.

Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад РИА Новости. Він додав, що звинувачення на адресу Росії у даній справі спровоковані "поганими відносинами Заходу і Москви і пошуком винного для страхових виплат".

Мохамад також уточнив, що Малайзії довго не давали доступ до доказів у справі про катастрофу Boeing MH17.

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"Ми не знаємо, ті докази, до яких у нас тепер є доступ, після тривалого часу, чи можуть вони бути дійсно заснованими на фактах", – сказав він.

"Якщо ви зможете знайти країну, відповідальну за трагедію, тоді родичі загиблих жертв зможуть пред'явити свої претензії на страхові виплати. Звичайно, родичі не сумніваються в результатах розслідування. Якщо винна Росія - вона повинна буде виплатити компенсацію за інцидент", – додав він.

За словами Мохамада, Малайзія сумнівається, що є достатні підстави для звинувачень на адресу Росії.

"Як незацікавлена особа, як сторонній спостерігач, я можу сказати, що деякі результати розслідування не здаються мені правильними, як і багатьом людям в Малайзії", – підсумував прем'єр.

Катастрофа MH17

Катастрофа MH17

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія контактує з представниками Нідерландів з приводу катастрофи літака Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Малайзія
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Wick John
Wick John
До безмозглых нерабов не дрзрдит что Малайзия просто устала прогибаться под пендосов и обвинять Россию
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