Катастрофа МАУ в Тегерані: до України їде делегація з Ірану

29-30 липня до України прибуде делегація з Ірану для переговорів про компенсації у справі збитого в Тегерані літака МАУ.

Про це на брифінгу у Варшаві (Польща) повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Ми запросили іранську делегацію до Києва і цінуємо, що вони прийняли запрошення. Вони прибудуть 29-30 липня", – сказав глава МЗС.

Дипломат додав, що сторони мають намір обговорити суми компенсацій сім'ям загиблих.

"Ми будемо вести переговори конструктивно, але з принципової позиції. Я абсолютно переконаний, що, з огляду на обставини, як сталася ця трагедія, є всі підстави просити Іран сплатити найвищу компенсацію за те, що він зробив", – підкреслив міністр.

Кулеба зазначив, що Україна на консультаціях представлятиме інтереси всіх країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, згідно з підписаним ними меморандуму.

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