Катастрофа МАУ в Тегерані: до України їде делегація з Ірану
Катастрофа МАУ в Ірані.
29-30 липня до України прибуде делегація з Ірану для переговорів про компенсації у справі збитого в Тегерані літака МАУ.
Про це на брифінгу у Варшаві (Польща) повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
"Ми запросили іранську делегацію до Києва і цінуємо, що вони прийняли запрошення. Вони прибудуть 29-30 липня", – сказав глава МЗС.
Дипломат додав, що сторони мають намір обговорити суми компенсацій сім'ям загиблих.
"Ми будемо вести переговори конструктивно, але з принципової позиції. Я абсолютно переконаний, що, з огляду на обставини, як сталася ця трагедія, є всі підстави просити Іран сплатити найвищу компенсацію за те, що він зробив", – підкреслив міністр.
Кулеба зазначив, що Україна на консультаціях представлятиме інтереси всіх країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, згідно з підписаним ними меморандуму.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану.
На борту знаходилося 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
12 липня Агентство цивільної авіації Ірану заявило, що збив літак комплекс ППО був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений.
Іран також погодився виплатити компенсації сім'ям і родичам загиблих в збитий літак. Угода вже підписали.
З'явилися перші дані по розшифровці самописців збитого в Ірані літака МАУ.