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8 січня • оновлено в 12:58
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Катастрофа МАУ в Ірані: у МЗС Україні дали офіційні дані про кількість загиблих українців

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МЗС України опублікувало дані щодо кількості загиблих українців у катастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані.

Відповідне повідомлення на своїй сторінці у Twitter розмістив голова відомства Вадим Пристайко. Серед пасажирів літака були 2 українці та ще 9 членів екіпажу.

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"Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих у катастрофі рейсу PS752:

  • Іран – 82;

  • Канада – 63;

  • Україна – 2 + 9(екіпаж);

  • Швеція – 10;

  • Афганістан – 4;

  • ФРН – 3;

  • Велика Британія – 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування", – написав Пристайко.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Іран
Теги
розбився літак МАУ Міністерство закордонних справ України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
искренние соболезнования всем родным погибших...
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