Катастрофа МАУ в Ірані: у МЗС Україні дали офіційні дані про кількість загиблих українців

МЗС України опублікувало дані щодо кількості загиблих українців у катастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані.

Відповідне повідомлення на своїй сторінці у Twitter розмістив голова відомства Вадим Пристайко. Серед пасажирів літака були 2 українці та ще 9 членів екіпажу.

"Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих у катастрофі рейсу PS752:

Іран – 82;

Канада – 63;

Україна – 2 + 9(екіпаж);

Швеція – 10;

Афганістан – 4;

ФРН – 3;

Велика Британія – 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування", – написав Пристайко.

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 января 2020 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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