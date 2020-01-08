Катастрофа МАУ в Ірані: у МЗС Україні дали офіційні дані про кількість загиблих українців

МЗС України опублікувало дані щодо кількості загиблих українців у катастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані.
Відповідне повідомлення на своїй сторінці у Twitter розмістив голова відомства Вадим Пристайко. Серед пасажирів літака були 2 українці та ще 9 членів екіпажу.
"Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих у катастрофі рейсу PS752:
Іран – 82;
Канада – 63;
Україна – 2 + 9(екіпаж);
Швеція – 10;
Афганістан – 4;
ФРН – 3;
Велика Британія – 3.
Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування", – написав Пристайко.
Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 января 2020 г.
Іран - 82;
Канада - 63;
Україна - 2 + 9(екіпаж);
Швеція - 10;
Афганістан - 4;
ФРН - 3;
Велика Британія - 3.
Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижили, на місці катастрофи.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".